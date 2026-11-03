La Liga 1 2026 entra en la recta final del Torneo Clausura y cada resultado comienza a tener mayor impacto en la tabla de posiciones acumulada. Con la fecha 15 en marcha, los equipos buscan sumar puntos para mejorar su ubicación en la clasificación general, que define la pelea por el título nacional y los cupos a los torneos internacionales.
Alianza Lima se mantiene como líder del acumulado con 65 puntos, pese a que todavía tiene pendiente su partido de esta jornada frente a Cienciano. Universitario de Deportes ocupa el segundo lugar con 59 unidades, mientras que Melgar y Deportivo Garcilaso aparecen detrás, ambos con 54 puntos. La diferencia entre los primeros puestos mantiene abierta la disputa por las principales posiciones, las cuales serán cruciales para las clasificaciones a torneos internacionales en el 2027.
La jornada comenzó el sábado 31 de octubre, cuando Alianza Atlético venció por 1-0 a Juan Pablo II College. El domingo, CD Moquegua y Los Chankas igualaron sin goles, Sport Boys derrotó por 1-0 a Cusco FC y Universitario de Deportes consiguió una importante victoria por 3-1 frente a Atlético Grau en Trujillo.
La actividad continuó el lunes 2 de noviembre con tres encuentros que provocaron movimientos en la clasificación. Sport Huancayo venció por 2-0 a Melgar y sumó tres puntos importantes, mientras que Deportivo Garcilaso consiguió un triunfo por 3-2 ante UTC en Cajamarca, resultado que le permitió seguir escalando en el campeonato.
En el último partido del lunes, Sporting Cristal goleó por 5-0 a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo. Con este resultado, los celestes reforzaron su posición en la tabla acumulada y se mantienen expectantes para quedar entre los ocho primeros, además de recuperar el liderato del Torneo Clausura por diferencia de goles.
La jornada continuará este martes 3 de noviembre con dos partidos. Comerciantes Unidos recibirá a ADT desde las 3:00 p.m., mientras que Alianza Lima enfrentará a Cienciano a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Ambos encuentros serán determinantes para la tabla acumulada y la lucha por los puestos de clasificación.
Partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|31/10
|FINAL
|Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II
|Campeones del 36
|01/11
|FINAL
|CD Moquegua 0-0 Los Chankas
|25 de noviembre
|01/11
|FINAL
|Cusco FC 0-1 Sport Boys
|Inca Garcilaso de la Vega
|01/11
|FINAL
|Atlético Grau 1-3 Universitario
|Mansiche de Trujillo
|02/11
|FINAL
|Sport Huancayo 2-0 Melgar
|IPD de Huancayo
|02/11
|FINAL
|UTC 2-3 Deportivo Garcilaso
|Héroes de San Ramón
|02/11
|FINAL
|Sporting Cristal 5-0 FC Cajamarca
|Alberto Gallardo
|03/11
|3:00 p.m.
|Comerciantes Unidos vs. ADT
|Juan Maldonado Gamarra
|03/11
|8:00 p.m.
|Alianza Lima vs. Cienciano
|Alejandro Villanueva
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.
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