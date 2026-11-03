La Liga 1 2026 entra en la recta final del Torneo Clausura y cada resultado comienza a tener mayor impacto en la tabla de posiciones acumulada. Con la fecha 15 en marcha, los equipos buscan sumar puntos para mejorar su ubicación en la clasificación general, que define la pelea por el título nacional y los cupos a los torneos internacionales.

Alianza Lima se mantiene como líder del acumulado con 65 puntos, pese a que todavía tiene pendiente su partido de esta jornada frente a Cienciano. Universitario de Deportes ocupa el segundo lugar con 59 unidades, mientras que Melgar y Deportivo Garcilaso aparecen detrás, ambos con 54 puntos. La diferencia entre los primeros puestos mantiene abierta la disputa por las principales posiciones, las cuales serán cruciales para las clasificaciones a torneos internacionales en el 2027.

La jornada comenzó el sábado 31 de octubre, cuando Alianza Atlético venció por 1-0 a Juan Pablo II College. El domingo, CD Moquegua y Los Chankas igualaron sin goles, Sport Boys derrotó por 1-0 a Cusco FC y Universitario de Deportes consiguió una importante victoria por 3-1 frente a Atlético Grau en Trujillo.

La actividad continuó el lunes 2 de noviembre con tres encuentros que provocaron movimientos en la clasificación. Sport Huancayo venció por 2-0 a Melgar y sumó tres puntos importantes, mientras que Deportivo Garcilaso consiguió un triunfo por 3-2 ante UTC en Cajamarca, resultado que le permitió seguir escalando en el campeonato.

En el último partido del lunes, Sporting Cristal goleó por 5-0 a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo. Con este resultado, los celestes reforzaron su posición en la tabla acumulada y se mantienen expectantes para quedar entre los ocho primeros, además de recuperar el liderato del Torneo Clausura por diferencia de goles.

La jornada continuará este martes 3 de noviembre con dos partidos. Comerciantes Unidos recibirá a ADT desde las 3:00 p.m., mientras que Alianza Lima enfrentará a Cienciano a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Ambos encuentros serán determinantes para la tabla acumulada y la lucha por los puestos de clasificación.

Partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 31/10 FINAL Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II Campeones del 36 01/11 FINAL CD Moquegua 0-0 Los Chankas 25 de noviembre 01/11 FINAL Cusco FC 0-1 Sport Boys Inca Garcilaso de la Vega 01/11 FINAL Atlético Grau 1-3 Universitario Mansiche de Trujillo 02/11 FINAL Sport Huancayo 2-0 Melgar IPD de Huancayo 02/11 FINAL UTC 2-3 Deportivo Garcilaso Héroes de San Ramón 02/11 FINAL Sporting Cristal 5-0 FC Cajamarca Alberto Gallardo 03/11 3:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. ADT Juan Maldonado Gamarra 03/11 8:00 p.m. Alianza Lima vs. Cienciano Alejandro Villanueva

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 31 19 8 4 50 21 29 65 2 Universitario 31 17 8 6 55 35 20 59 3 Melgar 32 15 9 8 53 37 16 54 4 Deportivo Garcilaso 32 16 6 10 50 35 15 54 5 Cusco FC 32 16 3 13 46 44 2 51 6 Sporting Cristal 32 15 5 12 62 47 15 50 7 Cienciano 31 15 5 11 53 43 10 50 8 Alianza Atlético 32 14 7 11 49 46 3 49 9 Sport Huancayo 32 14 5 13 46 48 -2 47 10 Los Chankas 32 13 8 11 39 51 -12 47 11 Juan Pablo II 31 11 8 12 47 56 -9 41 12 Sport Boys** 31 12 8 11 35 33 2 40 13 Comerciantes Unidos 31 8 11 12 42 45 -3 35 14 Atlético Grau 32 9 7 16 29 41 -12 34 15 ADT*** 31 7 9 15 33 45 -12 29 16 CD Moquegua 32 7 8 17 25 46 -21 29 17 FC Cajamarca**** 32 7 7 18 44 65 -21 26 18 UTC* 32 5 8 19 38 58 -20 13

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

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