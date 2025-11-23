La pelea por los play-offs a la Copa Libertadores y el descenso, tienen a la expectativa el movimiento de la tabla acumulada de la Liga 1 2025. Universitario de Deportes ya es tricampeon, pero esperará a conocer quién lo acompañará al torneo internacional, así que espera a Sporting Cristal, Cusco FC y Alianza Lima que lucharán en los play-offs. En paralelo, varios clubes luchan por no quedarse con el último puesto de la tabla. Con este panorama, la fecha 19 del Torneo Clausura será una de las más determinantes del año.

La jornada final arrancó el domingo 16 de noviembre con el duelo protagonizado por Sport Boys y Alianza Atlético. El conjunto sullanense logró imponerse por la mínima diferencia (1-0) en el Estadio Miguel Grau del Callao, coronando así una destacada campaña que los ubica en la quinta casilla de la tabla acumulada y les garantiza un boleto a la Copa Sudamericana 2025.

Posteriormente, el miércoles 19 de noviembre, se vieron las caras Sporting Cristal y Atlético Grau en el estadio Campeones del 36. A pesar de que los bajopontinos saltaron al campo con una alineación alternativa —dado que ya tenían asegurado su lugar en el play-off por el cupo de Perú 2 a la Libertadores— lograron sacar adelante el partido y vencieron por 2-1.

Llegado el sábado 22 de noviembre, Universitario de Deportes visitó la plaza de Los Chankas. Aunque los merengues llegaron con el título de la temporada bajo el brazo, no lograron finalizar el campeonato invictos. El cuadro de Andahuaylas dio el golpe sobre la mesa llevándose el triunfo y ahora aguarda otros marcadores para confirmar si logran clasificar a la siguiente edición de la Sudamericana.

Todo se define este domingo 23 de noviembre con cinco encuentros jugándose al mismo tiempo. La tensión estará al máximo en la lucha por la permanencia y por el último acceso a la Sudamericana. En la ‘Incontrastable’, Sport Huancayo recibe a un Cusco FC que depende de sí mismo: si gana, asegura el segundo puesto del acumulado. Por su lado, el ‘Rojo Matador’ está obligado a sumar de a tres y esperar resultados ajenos.

En otro escenario, Alianza Lima tiene la misión de ganar y esperar un tropiezo de los cusqueños para arrebatarles la segunda posición de la tabla general. No obstante, su rival es UTC, equipo que llega con la urgencia de ganar para no comprometer su estancia en la primera división. Será un desafío de alto riesgo para el ‘Gavilán del Norte’ ante un oponente de jerarquía.

Los otros tres compromisos incluyen el choque entre Cienciano y Ayacucho FC, un partido marcado por la incertidumbre administrativa de los ‘Zorros’ respecto a su duelo ante Comerciantes Unidos en la fecha 18. Dicho cotejo no finalizó por disturbios en las gradas y, hasta el momento, la Federación Peruana de Fútbol no ha emitido un fallo oficial.

Finalmente, Alianza Universidad, quien ya perdió la categoría, será anfitrión ante Juan Pablo II, cuadro que necesita imperiosamente la victoria para salvarse y continuar en la Liga 1 en 2026. En paralelo, Comerciantes Unidos ejercerá su localía en Cutervo frente a ADT, buscando un triunfo vital para quedarse en primera. Cabe mencionar que en esta fecha de cierre descansan Melgar y Deportivo Garcilaso.

Partidos programados de la fecha 19:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 16/11 FINAL Sport Boys 0-1 Alianza Atlético Miguel Grau GOLPERU 19/11 FINAL Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal Campeones del 36 L1 MAX 22/11 FINAL Los Chankas 3-1 Universitario Los Chankas L1 MAX 23/11 3:00 p.m. Sport Huancayo vs. Cusco FC IPD Huancayo L1 MAX 23/11 3:00 p.m. Alianza Universidad vs. Juan Pablo II Heraclio Tapia L1 MAX 23/11 3:00 p.m. Cienciano vs. Ayacucho FC Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 23/11 3:00 p.m. Alianza Lima vs. UTC Alejandro Villanueva L1 MAX 23/11 3:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. ADT Germán Contreras L1 MAX

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 35 25 7 4 67 25 42 79 2 Cusco FC 34 20 7 7 61 34 27 67 3 Alianza Lima* 34 19 8 7 50 30 20 65 4 Sporting Cristal* 35 19 6 10 60 37 20 63 5 Alianza Atlético* 35 17 6 12 43 30 13 57 6 Melgar 35 14 14 7 52 37 15 56 7 Garcilaso 35 14 10 12 48 40 8 52 8 Los Chankas 35 14 8 13 45 53 -8 50 9 Sport Huancayo 34 14 6 14 50 47 3 48 10 ADT 34 13 9 12 43 50 -7 48 11 Cienciano 34 12 11 11 52 45 7 47 12 Atlético Grau 35 9 11 15 42 48 -6 38 13 Sport Boys* 35 9 9 17 40 53 -13 36 14 Comerciantes Unidos* 34 9 9 16 37 52 -15 36 15 Juan Pablo II 34 8 9 17 30 47 -15 33 16 UTC 34 8 8 18 33 59 -26 32 17 Ayacucho FC 34 8 5 21 29 54 -25 29 18 Alianza Universidad 34 6 7 21 36 66 -30 25 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

