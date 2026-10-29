La fecha 14 del Torneo Clausura 2026 sigue en marcha y cada resultado comienza a tener mayor importancia en la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1. Alianza Lima se mantiene como líder de la clasificación general, mientras que Universitario, Melgar y otros equipos buscan asegurar los primeros lugares. Además de la pelea por el título nacional, también están en juego los cupos a los torneos internacionales y la permanencia en Primera División.

Por ahora, Alianza Lima encabeza el acumulado con 65 puntos, nueve más que Universitario, que ocupa el segundo lugar con 56 unidades. Melgar aparece tercero con 53, seguido por Deportivo Garcilaso con 51 y Cienciano con 50. La diferencia entre varios de estos equipos es pequeña, por lo que los resultados de las próximas jornadas pueden provocar cambios importantes en la clasificación.

La fecha comenzó el martes 27 de octubre con la victoria de Juan Pablo II College por 2-0 sobre Sport Huancayo. Aunque el equipo visitante llegaba como líder del Clausura, no pudo sumar en Chongoyape y se quedó con 44 puntos en la tabla acumulada. Por su parte, el conjunto local alcanzó las 41 unidades y consiguió un triunfo importante para mejorar su posición en la clasificación general.

El miércoles 28 de octubre se disputaron cuatro encuentros que también movieron la tabla. ADT derrotó por 2-0 a CD Moquegua, UTC venció por 3-1 a FC Cajamarca y Alianza Atlético superó por 3-2 a Deportivo Garcilaso. Además, Cienciano goleó por 3-0 a Atlético Grau, resultado que le permitió alcanzar los 50 puntos y mantenerse entre los cinco primeros del acumulado.

La jornada continuó este jueves 29 de octubre con tres partidos. Los Chankas perdió de local 1-0 ante Cusco FC, mientras que Sporting Cristal enfrentará a Alianza Lima a las 3:30 p.m. Finalmente, Melgar jugará contra Comerciantes Unidos desde las 7:30 p.m. Estos compromisos serán importantes para los equipos que buscan acercarse a los primeros lugares de la tabla general.

Uno de los encuentros que genera mayor expectativa es el Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Los blanquiazules intentarán ampliar su ventaja como líderes del acumulado, mientras que los celestes, que tienen 44 puntos, necesitan ganar para acercarse a la zona de clasificación a torneos internacionales. Ambos también siguen en la pelea por el Clausura, por lo que el resultado tendrá importancia en las dos tablas.

Universitario, por su parte, tendrá que esperar hasta el miércoles 4 de noviembre para disputar su encuentro frente a Sport Boys, correspondiente a esta misma jornada. Los cremas suman 56 puntos en el acumulado y buscarán reducir la diferencia con Alianza Lima.

Con este panorama, la tabla acumulada de la Liga 1 2026 seguirá cambiando conforme se disputen los encuentros pendientes de la fecha 14. La lucha no solo está centrada en los equipos que buscan el título, sino también en aquellos que necesitan sumar para alcanzar un torneo internacional o evitar el descenso. Cada punto puede resultar determinante en la recta final de la temporada.

Partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 27/10 FINAL Juan Pablo II 2-0 Sport Huancayo Complejo Deportivo Juan Pablo II College 28/10 FINAL ADT 2-0 CD Moquegua Unión Tarma 28/10 FINAL FC Cajamarca 1-3 UTC Héroes de San Ramón 28/10 FINAL Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso Campeones del 36 28/10 FINAL Cienciano 3-0 Atlético Grau Inca Garcilaso de la Vega 29/10 FINAL Los Chankas 0-1 Cusco FC Los Chankas 29/10 3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Alianza Lima Alberto Gallardo 29/10 7:30 p.m. Melgar vs. Comerciantes Unidos Monumental de la UNSA 04/11 8:30 p.m. Universitario vs. Sport Boys Monumental

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 30 19 8 3 50 20 30 65 2 Universitario 30 16 8 6 52 34 18 56 3 Melgar 30 15 8 7 52 34 18 53 4 Deportivo Garcilaso 31 15 6 10 47 33 14 51 5 Cusco FC 31 16 3 12 46 43 3 51 6 Cienciano 31 15 5 11 53 43 10 50 7 Alianza Atlético 31 13 7 11 48 46 2 46 8 Los Chankas 31 13 7 11 39 51 -12 46 9 Sporting Cristal 30 13 5 12 54 45 9 44 10 Sport Huancayo 31 13 5 13 44 48 -4 44 11 Juan Pablo II 31 11 8 12 47 56 -9 41 12 Sport Boys** 30 11 8 11 34 33 1 37 13 Comerciantes Unidos 30 8 10 12 41 44 -3 34 14 Atlético Grau 31 9 7 15 28 38 -10 34 15 ADT*** 31 7 9 15 33 45 -12 29 16 CD Moquegua 31 7 7 17 25 46 -21 28 17 FC Cajamarca**** 31 7 7 17 44 60 -16 26 18 UTC* 31 5 8 18 36 55 -19 13

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

TE PUEDE INTERESAR