Luego de su último triunfo por 2-1 sobre UTC, Melgar volvió a meterse en la pelea por el Torneo Clausura y, con 25 puntos, quedó tres del líder Sport Huancayo que perdió hace unos días antes Juan Pablo II College y podría perder la punta. En medio de esta lucha por el título nacional, y a pocas horas de enfrentar a Comerciante que en casa, Ricardo Bettocchi, administrador del ‘Dominó’, salió al frente y cuestionó durante a los directivos que manejan los clubes grandes del fútbol peruano.

En su última conferencia de prensa, Ricardo Bettocchi fue consultado acerca de la posibilidad de que en el nuevo reglamento de la Liga 1 para el 2027 se obligue a los clubes a utilizar futbolistas de la categoría Sub-20, como parte de la reforma de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la aplicación de la bolsa de minutos, tal como se hacía hace unos años. En su respuesta, el directivo rojinegro no se guardó nada.

Si bien Bettocchi se mostró abierto a esta opción, apuntó a los administradores de otras instituciones, especialmente a los que representan a los clubes grandes del fútbol peruano, señalando que muchas veces la postura de estos no está avalada por una convicción real, sino dependiendo de lo que más le convenga. Para redondear su idea, sostuvo que estos se dedican a deslizar opiniones con mucha tibieza y sin ser claros sobre lo que quieren.

“La convicción no es real, es dependiendo de la posición que tienen. Porque nosotros hemos escuchado a administradores y gerentes generales de otros clubes, con unas declaraciones que no pueden ser más tibias. De parte de Melgar nunca van a recibir información tibia”, comentó.

Ricardo Bettocchi es el actual administrador de Melgar. (Foto: Melgar)

En esa misma línea, el administrador de Melgar criticó que hasta la fecha no haya nada claro respecto al reglamento de la Liga 1 2027, pues esto impide que puedan planificar la conformación del plantel. Y es que hay indicios de que los cupos de extranjeros dejarán de ser siete y pasarían a ser de seis o cinco, lo que supone un cambio en la estructura de los planteles de algunos equipos.

“Salen, dicen y se desdicen. Equipos grandes haciendo declaraciones tibias, no puedo entender eso. Por atrás te dicen que sí están de acuerdo, pero cuando salen a hablar son un cerro de tibieza. No puede ser que si tú quieres arreglar la estructura del fútbol peruano, que estemos 28 de octubre y que no podamos planificar el plantel del 2027 porque no tenemos idea de cómo se va a jugar”, aseveró.

Finalmente, Ricardo Bettocchi habló de la contratación de Matías Sarue como director deportivo de Melgar, quien tendrá un contrato hasta finales del 2028. El directivo detalló que el argentino viene haciendo un análisis de cómo se han venido trabajando en el club y las mejoras que tiene que hacer para seguir creciendo, basándose en su experiencia habiendo trabajando como jefe de Scouting en Lanús.

“Primero tiene que dar un diagnóstico para empezar a ver todo el tema de cómo hemos venido funcionando. Obviamente nosotros en el Perú estamos no solo un paso detrás de cómo está el fútbol en otros sitios en Sudamérica, eso se ve claramente. Nosotros lo que hemos querido es claramente reforzar un área que era 100% necesaria”, puntualizó.

Melgar alcanzó momentáneamente la cima del Torneo Clausura junto a Sporting Cristal. (Foto: ITEA)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de vencer por 2-1 a UTC, Melgar volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este jueves 29 de octubre desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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