La Selección Peruana continúa dejándonos grandes actuaciones en el Mundial y Festival Sub-15, demostrando no solo juego sino también mucha garra para sobreponerse frente a los escenarios más complejos. Este jueves, en un partido clave por la definición del puesto 17 del torneo, remontó un 3-0 en contra para terminar venciendo a Rusia en la tanda de penales, sosteniendo su invicto a lo largo de la competición.

El trámite del encuentro empezó siendo muy complejo para los dirigidos por Diego Ortiz, pues el conjunto ruso solo tardó 5′ para ponerse en ventaja por 3-0, atacando rápido por las bandas y llegando con mucha eficacia cada vez que pisaban el área peruana. El escenario pintaba complicado e iba a requerir de mucha cabeza fría de los nuestros.

Y así fue: a los 6′, Edinson Vela consiguió el descuento después de una buena combinación con Jean Franco Trujillo, quien se la devolvió de taco para que tenga el espacio suficiente para rematar con libertad. Este tanto fue un respiro para la ‘Bicolor’, ya que a partir de este momento se adueñaron de la pelota y metieron al combinado europeo en su campo.

Esto se confirmó al cierre de la primera parte, cuando Trujillo, quien ya llevaba una asistencia en el compromiso, finalizó una buena jugada colectiva para poner el 2-3 y acercar más a la ‘Blanquirroja’ a la igualdad. El futbolista de Universitario de Deportes, confirmando que viene siendo de los mejores del plantel peruano en el torneo, tomó la lanza para no darnos por vencido tan fácilmente.

Ya en la etapa complementaria, Perú siguió dominando aunque sin generar grandes chances de peligro. Tuvo que aparecer nuevamente Jean Franco Trujillo para firmar el 3-3 definitivo, luego de sacarse a su marcador a pura velocidad antes de internarse en el área donde no perdonó, ejecutando un derechazo sutil para igualar la cuenta en el Complejo Deportivo Hovsan, en Azerbaiyán.

Con este marcador, el encuentro tuvo que definirse desde la tanda de penales, donde los de Diego Ortiz estuvieron más finos y, a diferencia de lo que pasó ayer contra Italia, terminaron ganando por 5-4. De esta manera, la ‘Blanquirroja’ enfrentará a Albania en el último duelo para conocer al puesto 17 del Mundial y Festival Sub-15.

¿Cuándo volverá a jugar Perú en el Mundial Sub-15?

Luego de vencer a Rusia, Perú enfrentará a Albania este viernes 30 de octubre con horario por confirmarse, por la fase de definición de los puestos 17 al 32 de la Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026. La selección dirigida por Diego Ortiz buscará alcanzar la mejor posición en esta etapa del torneo.

¿En qué canales ver Perú vs. Albania por el Mundial Sub-15?

El próximo partido entre Perú vs. Albania se podrá ver a través de FIFA+ en DAZN, plataforma que transmite gratuitamente los encuentros de la Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026. Los hinchas podrán seguir el compromiso desde la página web o aplicación de DAZN, mediante un registro gratuito. Asimismo, Depor ofrecerá todas las incidencias del encuentro y el resultado de la Selección Peruana.

TE PUEDE INTERESAR