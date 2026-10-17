La fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se disputará este fin de semana, con cuatro equipos que comparten el liderato: Sporting Cristal, Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético, todos con 22 puntos. Mientras tanto, Universitario y Alianza Lima se mantienen al acecho en la lucha por el título. Revisa cómo se moverá la tabla de posiciones acumulada tras el desarrollo de esta jornada.

La jornada comenzó este viernes 16 de octubre con el triunfo de Sport Huancayo por 2-1 ante Cusco FC. El ‘Rojo Matador’ consiguió quedarse con los tres puntos en casa y dejó al conjunto cusqueño sin la posibilidad de sumar en este compromiso.

En el segundo encuentro del viernes, Los Chankas vencieron por 2-1 a ADT. El equipo andahuaylino aprovechó su oportunidad para sumar una victoria importante en el campeonato, mientras que el cuadro tarmeño tendrá que recuperarse en sus próximos partidos.

Este sábado 17 de octubre, la programación continúa con el enfrentamiento entre Juan Pablo II y Sport Boys en el Complejo Deportivo Juan Pablo II. Más tarde, desde las 6:00 p. m., Melgar recibirá a Deportivo Garcilaso en un duelo en el que ambos buscarán sumar.

El partido que cerrará la jornada sabatina será el de Alianza Lima frente a Atlético Grau, programado para las 8:30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto blanquiazul intentará aprovechar su localía para conseguir una victoria importante en el Torneo Clausura.

La fecha continuará el domingo 18 de octubre con cuatro encuentros. Sporting Cristal recibirá a Comerciantes Unidos desde las 11:00 a. m., mientras que Cajamarca se medirá ante Moquegua a partir de la 1:15 p. m.

Uno de los compromisos que concentrará la atención será el de Alianza Atlético frente a Universitario, programado para las 3:30 p. m. El cuadro crema buscará sumar fuera de casa en una jornada en la que cada punto puede resultar importante para sus aspiraciones.

Finalmente, Cienciano y UTC cerrarán la fecha 12 desde las 6:30 p. m. en Cusco. Con este encuentro concluirá la programación de una jornada que todavía tiene varios resultados pendientes y que podría modificar el panorama del campeonato.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 16/10 FINAL Sport Huancayo 2-1 Cusco FC IPD Huancayo 16/10 FINAL Los Chankas 2-1 ADT Los Chankas 17/10 3:00 p.m. Juan Pablo II vs. Sport Boys C.D. Juan Pablo II 17/10 6:00 p.m. Melgar vs. Deportivo Garcilaso Monumental UNSA 17/10 8:30 p.m. Alianza Lima vs. Atlético Grau Alejandro Villanueva 18/10 11:00 a.m. Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos Alberto Gallardo 18/10 1:15 p.m. FC Cajamarca vs. CD Moquegua Héroes de San Ramón 18/10 3:30 p.m. Alianza Atlético vs. Universitario IPD Mansiche 18/10 6:30 p.m. Cienciano vs. UTC Inca Garcilaso de la Vega

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 28 17 8 3 46 19 27 59 2 Universitario 28 14 8 6 45 33 12 50 3 Deportivo Garcilaso 28 14 6 8 39 25 14 48 4 Melgar 28 13 8 7 47 31 16 47 5 Los Chankas 29 13 7 9 38 46 -8 46 6 Cusco FC 29 14 3 12 42 42 0 45 7 Cienciano 28 13 5 10 48 40 8 44 8 Alianza Atlético 28 12 7 9 43 35 8 43 9 Sporting Cristal 28 12 5 11 49 40 9 41 10 Sport Huancayo 29 12 5 12 41 47 -4 41 11 Juan Pablo II 28 9 8 11 43 53 -10 35 12 Sport Boys** 28 10 8 10 30 29 1 34 13 Atlético Grau 28 9 6 13 25 31 -6 33 14 Comerciantes Unidos 28 7 10 11 36 40 -4 31 15 FC Cajamarca**** 28 7 7 14 41 51 -11 26 16 ADT*** 29 6 6 16 31 45 -14 25 17 CD Moquegua 28 6 7 15 24 43 -19 25 18 UTC* 28 4 8 16 32 51 -19 10

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

TE PUEDE INTERESAR