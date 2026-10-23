La fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se disputará este fin de semana con nueve encuentros que podrían mover la tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1. Sporting Cristal y Sport Huancayo llegan como protagonistas de la lucha por el primer lugar, mientras que Universitario y Juan Pablo II buscarán sumar en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.
La programación comenzó este viernes 23 de octubre con dos compromisos. UTC cayó 2-1 ante Melgar en Cajamarca, mientras que Atlético Grau igualó 1-1 ante ADT.
El sábado 24 de octubre continuará la acción con tres partidos. Sport Huancayo recibirá a Alianza Atlético desde las 12:45 p. m., en un encuentro importante para el conjunto huancaíno, que busca mantenerse en la pelea por la cima. Más tarde, Cusco FC será local ante Sporting Cristal, desde las 3:15 p. m., en uno de los duelos más exigentes de la jornada para el cuadro celeste.
El plato fuerte del sábado llegará por la noche, cuando Universitario enfrente a Juan Pablo II en el Estadio Monumental. El compromiso está programado para las 8:30 p. m. y enfrentará a dos equipos que necesitan sumar para mantenerse en la lucha por los primeros lugares del Torneo Clausura.
La jornada dominical comenzará a las 11:00 a. m. con el partido entre Comerciantes Unidos y Cienciano, en Cutervo. Posteriormente, CD Moquegua recibirá a Alianza Lima desde la 1:15 p. m. en el estadio 25 de Noviembre. El cuadro blanquiazul buscará sumar fuera de casa para continuar acercándose a la parte alta de la clasificación.
Desde las 3:30 p. m., Sport Boys se medirá ante FC Cajamarca en el estadio Miguel Grau del Callao. Finalmente, Deportivo Garcilaso cerrará la programación del domingo frente a Los Chankas, desde las 6:00 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.
Partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|23/10
|FINAL
|UTC 1-2 Melgar
|Héroes de San Ramón
|23/10
|FINAL
|Atlético Grau 1-1 ADT
|Municipal Ambrosio Maco Arroyo
|24/10
|12:45 p.m.
|Sport Huancayo vs. Alianza Atlético
|IPD de Huancayo
|24/10
|3:15 p.m.
|Cusco FC vs. Sporting Cristal
|Inca Garcilaso de la Vega
|24/10
|8:30 p.m.
|Universitario vs. Juan Pablo II College
|Monumental
|25/10
|11:00 a.m.
|Cienciano vs. Comerciantes Unidos
|Juan Maldonado Gamarra
|25/10
|1:15 p.m.
|CD Moquegua vs. Alianza Lima
|25 de Noviembre
|25/10
|3:30 p.m.
|Sport Boys vs. FC Cajamarca
|Miguel Grau
|25/10
|6:00 p.m.
|Deportivo Garcilaso vs. FC Cajamarca
|Inca Garcilaso de la Vega
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.
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