Acumulado de la Liga 1 2026 EN VIVO: tabla de posiciones durante el Torneo Clausura. (Diseño: Depor)
Acumulado de la Liga 1 2026 EN VIVO: tabla de posiciones durante el Torneo Clausura. (Diseño: Depor)

La fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se disputará este fin de semana con nueve encuentros que podrían mover la del de la . Sporting Cristal y Sport Huancayo llegan como protagonistas de la lucha por el primer lugar, mientras que Universitario y Juan Pablo II buscarán sumar en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

La programación comenzó este viernes 23 de octubre con dos compromisos. UTC cayó 2-1 ante Melgar en Cajamarca, mientras que Atlético Grau igualó 1-1 ante ADT.

El sábado 24 de octubre continuará la acción con tres partidos. Sport Huancayo recibirá a Alianza Atlético desde las 12:45 p. m., en un encuentro importante para el conjunto huancaíno, que busca mantenerse en la pelea por la cima. Más tarde, Cusco FC será local ante Sporting Cristal, desde las 3:15 p. m., en uno de los duelos más exigentes de la jornada para el cuadro celeste.

El plato fuerte del sábado llegará por la noche, cuando Universitario enfrente a Juan Pablo II en el Estadio Monumental. El compromiso está programado para las 8:30 p. m. y enfrentará a dos equipos que necesitan sumar para mantenerse en la lucha por los primeros lugares del Torneo Clausura.

La jornada dominical comenzará a las 11:00 a. m. con el partido entre Comerciantes Unidos y Cienciano, en Cutervo. Posteriormente, CD Moquegua recibirá a Alianza Lima desde la 1:15 p. m. en el estadio 25 de Noviembre. El cuadro blanquiazul buscará sumar fuera de casa para continuar acercándose a la parte alta de la clasificación.

Desde las 3:30 p. m., Sport Boys se medirá ante FC Cajamarca en el estadio Miguel Grau del Callao. Finalmente, Deportivo Garcilaso cerrará la programación del domingo frente a Los Chankas, desde las 6:00 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026:

FechaHoraPartidoEstadio
23/10FINALUTC 1-2 MelgarHéroes de San Ramón
23/10FINALAtlético Grau 1-1 ADTMunicipal Ambrosio Maco Arroyo
24/1012:45 p.m.Sport Huancayo vs. Alianza AtléticoIPD de Huancayo
24/103:15 p.m.Cusco FC vs. Sporting CristalInca Garcilaso de la Vega
24/108:30 p.m.Universitario vs. Juan Pablo II CollegeMonumental
25/1011:00 a.m.Cienciano vs. Comerciantes UnidosJuan Maldonado Gamarra
25/101:15 p.m.CD Moquegua vs. Alianza Lima25 de Noviembre
25/103:30 p.m.Sport Boys vs. FC CajamarcaMiguel Grau
25/106:00 p.m.Deportivo Garcilaso vs. FC CajamarcaInca Garcilaso de la Vega

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Alianza Lima 29 18 8 3 49 20 29 62
2 Melgar 30 15 8 7 52 34 18 53
3 Universitario 29 15 8 6 49 34 15 53
4 Deportivo Garcilaso 29 14 6 9 41 29 12 48
5 Cienciano 29 14 5 10 49 40 9 47
6 Los Chankas 29 13 7 9 38 46 -8 46
7 Cuscoo FC 29 14 3 12 42 42 0 45
8 Sporting Cristal 29 13 5 11 53 42 11 44
9 Alianza Atlético 29 12 7 10 44 39 5 43
10 Sport Huancayo 29 12 5 12 41 47 -4 41
11 Juan Pablo II 29 10 8 11 45 53 -8 38
12 Sport Boys** 29 10 8 11 30 31 -1 34
13 Atlético Grau 29 9 6 14 26 34 -8 33
14 Comerciantes Unidos 29 7 10 12 38 44 -6 31
15 CD Moquegua 29 7 7 15 25 43 -18 28
16 FC Cajamarca**** 29 7 7 15 41 53 -12 26
17 ADT*** 29 6 8 15 30 44 -14 25
18 UTC* 30 4 8 18 33 54 -21 10
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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