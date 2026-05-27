En las últimas horas, se reveló información que acercaba al talentoso futbolista Adrián Quiroz a La Victoria. El interés de Alianza Lima por el jugador de Los Chankas sería para reforzar su mediocampo ante la inminente salida de Pedro Aquino, quien llegó a préstamos la temporada pasada.

Pero lo cierto es que no existe un pronunciamiento formal de un directivo blanquiazul, pero quien sí se refirió al tema fue Marco Giuseppe, más conocido como ‘Bica’, exfutbolista y representante del mencionado jugador. En diáologo con Exitosa Deportes, se encargó de desmentir estos rumores.

“No hay ningún acercamiento directo con ningún club, sea Alianza Lima u otros equipos que hablan por todos los medios. Yo dejé bien en claro que la primera idea para Adrián es salir al extranjero. Todavía no se abre esa ventana de negociación, aún faltan partidos y es muy feo decir que estamos negociando jugadores. Aún le falta un partido a Los Chankas”, dijo en el citado medio.

“Adrián está a la expectativa de ser convocado por Mano Menezes cuando salga la lista. Nosotros tenemos que ir paso a paso, obviamente que no vamos a estar cerrados a hablar con cualquier club que quiera al jugador. Lo primero sería el extranjero y en caso no se dé, sería un traspaso en la Liga 1, pero sabiendo que tiene contrato con Los Chankas”, añadió el empresario.

Quiroz es de los mejores futbolistas del Torneo Apertura de la Liga 1. (Foto: Los Chankas)

En esa línea, remarcó que el jugador de 26 años tiene contrato vigente con Los Chankas, club que fue protagonista y animador del primer campeonato de la Liga 1, y que podría ser la sorpresa en el Torneo Clausura, debido a su fuerte localía en Andahuaylas.

“Adrián tiene contrato con Los Chankas hasta el 2027 y habrá que tomar con calma lo que se puede venir en caso haya una negociación. Tiene una cláusula de salida, tanto para el medio nacional como para el extranjero”, apuntó ‘Bica’.

“La idea de sacarlo al extranjero obviamente pasa por la selección peruana. Fue llamado por primera vez en la anterior fecha FIFA y ha demostrrado que tiene fútbol y va a ser importante en esta nueva selección que trata de formar Mano Menezes”, finalizó comentando lo presente que tiene el jugador y su entorno la cita a Videna.

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