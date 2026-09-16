Este 2026 estamos teniendo una temporada bastante complicada en la Liga 1 respecto al trabajo que vienen realizando los árbitros durante cada jornada. Ni siquiera la inclusión del VAR ha permitido que los jueces dejen estar en el ojo de la tormenta, pues finalmente son ellos los que tienen la última palabra cuando ocurre una acción polémica. En ese sentido, poco a poco se van esclareciendo los cambios drásticos que se darán para el 2027.

Hace un par de semanas se pudo conocer que alrededor del 80% de los árbitros que cuentan con la insignia FIFA, iban a dejar de tenerla para la próxima temporada. Esta medida, evidentemente, surge en respuesta a la cuestionable labor que han realizado a lo largo de la presente campaña, poniendo contra las cuerdas a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

Sin embargo, el último martes hubo una actualización respecto a esta información. Según confirmaron en el programa Fútbol Satélite, ya hay dos nombres que, por el momento, han perdido el respaldo de la CONAR y es casi un hecho que perderán su categoría FIFA para el año que viene. No es una sorpresa que estos dos colegiados hayan estado constantemente bajo la lupa por sus actuaciones a lo largo de la Liga 1 2026.

Se tratan de Daniel Ureta y Michael Espinoza, quienes descenderán de categoría como medida correctiva tomada por la propia CONAR. Eso sí, hay que señalar que la lista de nombres podría ampliarse si la situación cambia en las próximas semanas; lo cierto es que estos dos árbitros mencionados ya tienen su suerte echada frente a una medida que deberá ser refrendada en el directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Michael Espinoza perderá su insignia FIFA para el 2027. (Foto: Getty Images)

En ese sentido, los que conservarían su insignia FIFA serían Bruno Pérez, Kevin Ortega, Joel Alarcón, Jordi Espinoza, Augusto Menéndez y Edwin Ordóñez. Esto no quiere decir que en un futuro no puedan perderla, ya que los seguirán evaluando constantemente para ver si siguen cometiendo errores semana tras semanas o cada vez son más aislados.

Asimismo, en Fútbol Satélite también mencionaron a los dos árbitros que por rendimiento ascenderán de categoría y desde el 2027 pasarán a portar la insignia FIFA: Sebastián Lozano y Julio Quiroz. Esta, al igual que los dos que bajarán de nivel, tendrá que ser confirmada por las cabezas que toman decisiones en la FPF.

Precisamente hace un par de días, en diálogo con América Deportes, Agustín Lozano, presidente de la FPF, se refirió a los cambios que podrían darse en las ternas arbitrales para el 2027. “Yo no puedo arruinar el trabajo de un chico que no está pasando por un buen momento, pero si las cosas no mejoran, también alguien puede perder su sitio (su insignia FIFA)”, apuntó.

Sebastián Lozano ascenderá de categoría en el 2027. (Foto: Getty Images)

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