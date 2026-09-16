Juan Reynoso fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Necaxa y ya comenzó a trabajar con el plantel de Aguascalientes. El entrenador peruano vuelve al fútbol mexicano después de su paso por Cruz Azul y asumió el cargo en reemplazo del uruguayo Martín Varini, quien fue despedido tras la derrota por 1-0 ante Puebla en la octava jornada del Torneo Apertura 2026.

El desafío de Reynoso aparece en un momento complicado para los ‘Rayos’. El conjunto hidrocálido ocupa actualmente el decimotercer puesto de la tabla con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. Además, acumulaba seis jornadas consecutivas sin ganar antes de la llegada del técnico nacional, una situación que llevó a la directiva a realizar el cambio en el banquillo.

Durante su presentación, el estratega reconoció la responsabilidad que representa regresar a una institución que conoce muy bien y dejó claro que espera que los cambios puedan observarse rápidamente. “Regresar al club con las condiciones, las comodidades y todo el potencial institucional nos genera una responsabilidad mayor. Ojalá en el corto plazo podamos reflejarlo en un rendimiento y en resultados”, señaló.

El técnico peruano también admitió que no llega en un escenario sencillo y que justamente por ello deberá trabajar desde el primer momento para modificar la dinámica del equipo. “No es un momento fácil; si fuera fácil, no estaríamos llegando en este momento, pero trataremos de dar nuestro mejor esfuerzo para una mejora inmediata y que vengan los resultados”, explicó durante la conferencia de prensa.

Más allá del aspecto deportivo, el regreso de Juan Reynoso a Necaxa tiene un componente personal. El entrenador recordó sus años en Aguascalientes y contó que la ciudad está vinculada directamente con su vida familiar. “Me embarga la emoción porque Aguascalientes fue donde nació mi último hijo. La verdad, vivimos cuatro años maravillosos, se extraña. Todavía tenemos amistades dentro de la ciudad”, manifestó.

Juan Reynoso firmó por Necaxa hasta finales del 2027. (Foto: Necaxa)

La relación entre el peruano y Necaxa viene desde su etapa como futbolista. Allí cerró su carrera profesional y que posteriormente también inició su experiencia dentro de los cuerpos técnicos como auxiliar, antes de emprender su camino como entrenador principal. Ahora regresa para asumir por primera vez el mando del primer equipo de los ‘Rayos’.

En cuanto a su propuesta, Reynoso explicó que pretende que Necaxa tenga la capacidad de adaptarse a las diferentes circunstancias de cada encuentro. “Va a haber momentos en que nos toque presionar arriba, otros en intermedio o atrás; atacar con tres arriba o con cuatro”, apuntó, dejando en claro que buscará un equipo capaz de interpretar los distintos momentos de un partido en lugar de depender de una sola estructura.

El entrenador también puso énfasis en el potencial individual de su plantel. Según explicó, Necaxa cuenta con “cuatro o cinco jugadores” que considera entre los mejores de la Liga MX, por lo que uno de sus objetivos será conseguir que esas capacidades individuales tengan un impacto mayor en el funcionamiento colectivo. Para ello, consideró importante ampliar las posibilidades tácticas del equipo y convencer a sus futbolistas de que pueden desempeñarse de distintas maneras.

Ahora, Juan Reynoso tendrá poco tiempo para preparar su estreno. Su primer partido al frente de Necaxa está programado para este sábado 19 de septiembre, cuando los ‘Rayos’ visiten a Atlético de San Luis por la novena jornada del Apertura 2026. Después de ese encuentro, el conjunto de Aguascalientes tendrá otro reto importante ante América, en una etapa del torneo en la que buscará recuperarse en la tabla y cambiar la dinámica de resultados.

Juan Reynoso tuvo un retorno en Melgar antes de firmar por Necaxa. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR