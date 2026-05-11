Universitario de Deportes se juega una de sus últimas chances para seguir en la pelea por el título del Torneo Apertura de la Liga 1, cuando viste este lunes a Sport Boys, por la jornada 14 del campeonato. Para este duelo, los cremas tendrán una sensible baja en ataque, pues Álex Valera no fue considerado en la lista de convocados.

Según información del periodista Gustavo Peralta, el delantero crema fue descartado por el comando técnico que lidera el entrenador interino Jorge Araujio, debido a una lesión que buscan tratar, a fin de que no se complique su presencia en los próximos partidos, sobre todo el internacional por Copa Libertadores ante Nacional en Montevideo.

“La principal ausencia de Universitario es la de Álex Valera. No va a jugar ni va a concentrar porque tenemos entendido que tiene una distensión muscular. Se ha acrecentado y lo van a cuidar para el partido contra Atlético Grau y el duelo frente a Nacional por Copa Libertadores”, dijo en el programa ‘Al Límite’.

Debido a esta baja, todo hace indicar que apostaría por un ataque conformado por Edison Flores y Bryan Reyna. Si bien este último no es un ‘9′ de área, sabe jugar en todo el frente del ataque. Otra alternativa que se maneja es la inclusión de José Rivera.

Lo que ya no es una sorpresa es que no figure en la nómina el delantero senegalés Sekou Gassama, quien dejará el club en las próximas semanas, debido a su nula participación en la primera parte del año. Fue una apuesta que le resultó bastante mal a los cremas.

Las contrataciones, en general, no han colmado las expectativas del hincha y, además de la salida del entrenador español Javier Rabanal, se sumó hace unas semanas la del gerente deportivo Álvaro Barco, quien fue uno de los responsables de las contrataciones para el 2026.

Universitario necesita casi de una milagro para ganar el Torneo Apertura y en la Copa Libertadores se juega todo en estas últimas dos jornadas, pues podría quedarse fue de la competencia internacional, en un grupo que parecía accesible.

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