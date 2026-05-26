Alianza Lima dio el primer gran paso para ganar el título nacional de la Liga 1, luego de que el último fin de semana venciera a Los Chankas y se quedara con el Torneo Apertura. Sin embargo, en La Victoria saben que aún no está terminado el trabajo y buscan potenciar a su plantel con un jugador de selección peruana.

Según información del periodista Alfredo Ccasa Godoy de TV Perú, la dirigencia blanquiazul puso el ojo en uno de los jugadores revelación de esta primera parte del año: Adrián Quiroz, quien precisamente juega en el club de Andahuaylas, de gran campaña.

“Tras la salida de Pedro Aquino, la directiva blanquiazul ha preguntado las pretensiones económicas de Adrián Quiroz. La conversación se dio con un allegado al volante nacional que estuvo en Matute el último sábado”, escribió el comunicador en sus redes sociales.

Como se recuerda, Aquino llegó a préstamo del club Santos Laguna de la Liga MX, pero no tuvo el protagonismo deseado, en principio por arrastrar una lesión que no lo deja volver a su plenitud física. Por tal motivo, el entrenador Pablo Guede apostó por otros futbolistas en esa posición.

Adrián Quiroz fue parte de la última fecha FIFA con la blanquirroja. (Foto: FPF)

Quiroz fue parte de la primera convocatoria del entrenador brasileño Mano Menezes, quien apostó por él como una de las grandes novedades para afrontar la última fecha FIFA, en la que Perú se midió ante las selecciones de Senegal y Honduras.

Pese a que se trataba de una exigencia internacional, muy superior a lo que enfrenta semana a semana, cuando le tocó jugar no desentonó y seguramente seguirá en la consideración del estratega brasileño.

Cabe mencionar que a mitad de año se abre nuevamente el libro de pases en nuestro país y todo hace indicar que el hábil mediocampista tomará nuevos rumbos y su destino estaría en La Victoria.

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