‘Wally’ Sánchez: “No sé si Farfán me invitará [a su podcast], puro ‘galáctico’ va”.

Poco más de un año después de anunciar su retiro, a finales del 2022, Jefferson Farfán dejó los chimpunes y se convirtió en una estrella del Internet junto a uno de sus mejores amigos, el también exfutbolista Roberto Guizasola. El programa ‘Enfocados’, sensación y furor en YouTube, cerró su primera temporada luego de una serie de invitados de lujos, y aunque aún no hay fecha de la segunda entrega, hay un exjugador de Alianza Lima que espera también el llamado: Alexander Sánchez, otro integrante de la categoría 84′.

Luego de la sufrida victoria de Alianza Lima por 1-0 ante Unión Comercio en Matute, con autogol de Tarek Carranza, ‘Wally’ Sánchez habló con Depor de varios puntos y uno de ellos fue sobre el famoso podcast de la ‘Foquita’. Para el popular ‘Arrocito’, tendría que haber una invitación grupal a ‘Enfocados’ con él, Junior Viza, Wilmer Aguirre y otros tantos nombres que formaron parte de la recordada categoría de 1984, muchos de ellos con nombres destacados que salieron de Alianza.

“No sé si me invitará [a su podcast] puro ‘galáctico’ va [risas], yo no lo soy [risas]. Hemos jugado en menores, con Roberto, con todos en una sola promoción. Si me gustaría que vayamos todos, Junior Visa, quien te habla, Carlos Fernández, Tenemás, para poder hacer una chacota, las travesuras que hemos hecho de niños, con el ‘Zorrito’ [Aguirre], somos buena camada ahí”, declaró el pouplar ‘Arrocito’.

Como se recuerda, el programa ‘Enfocados’, en su primera temporada, invitó a grandes nombres como Paolo Guerrero, Christian Cueva, Luis Advíncula, André Carrillo, Luis Guadalupe, Roberto Farfán, Leao Butrón, Erick Delgado, el ‘Chorri’ Palacios, entre otros. Todos ellos figuras que han dejado huella en el fútbol peruano y la selección, otros tantos que siguen vigentes en la ‘Bicolor’.

Habló de Alianza y Paolo Guerrero

Por otro lado, ‘Wally’ Sánchez también se refirió a algún posible fichaje más que puede incorporar Alianza, tas la lesión de Cecilio Waterman. “Sería bueno quien llegue, pero que llegue con la condición y la responsabilidad que van a tener. Alianza es un club grande y la gente le va a pedir campeonato, más ahora que la ‘U’ está de aniversario por sus 100 años, Alianza va a querer malograrle la película, creo que eso es lo más importante”, declaró.

Asimismo, ‘Wally’ habló sobre Paolo Guerrero y el sueño de que llegue a Alianza Lima para el Clausura. El ‘Depredador’, aún con contrato en la César Vallejo, no ha sumado minutos en el segundo torneo corto del campeonato y ya dejó de ser tomado en cuenta para Guillermo Salas. Ante la negativa de jugar otra vez por los ‘poetas’, ‘PG9′ estaría buscando su liberación para -de ser el caso- recaer en Matute.

“Me gustaría verlo a Paolo en Alianza, él se ha hecho en Alianza, haya pasado lo que haya pasado. Sería bueno que se retiré acá, en el club de sus amores”, apuntó ‘Wally’ Sánchez sobre el ‘Depredador’, que con 40 años busca seguir vigente en el fútbol para seguir siendo llamando por Jorge Fossati pensando en el reinicio de las Eliminatorias de septiembre.

