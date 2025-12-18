Cristian Carbajal fue anunciado en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima sigue reforzándose para la temporada 2026, por lo que anunció una serie de refuerzos. El primero fue Jairo Vélez, luego Luis Ramos y ahora tocó el turno de Cristian Carbajal. El lateral izquierdo llega procedente de Sport Boys, tras cumplir una excelente temporada en tienda rosada. Además, con 26 años de edad, tendrá la oportunidad de ganarse el puesto de titular para participar en la Copa Libertadores.

Noticia en desarrollo...

