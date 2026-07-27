A su llegada a la capital, desde Alianza Lima confirmaron que en las próximas horas presentarán un reclamo formal por la actuación de la terna arbitral ante Comerciantes Unidos. “Las imágenes son claras, el club seguramente en las próximas horas va a presentar un reclamo formal. Nosotros ya estamos enfocados en el siguiente partido, ustedes vieron lo que pasó ayer, no nos queda otra que seguir trabajando pero sí hay que dejar un precedente porque esto no puede seguir pasando”, señaló Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, a su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
En desarrollo...
¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de empatar por 2-2 con Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 1 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.
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