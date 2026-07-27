Aunque el Torneo Clausura recién comienza, en Universitario de Deportes ya piensan en el futuro. La dirigencia crema decidió adelantarse al mercado y empezó a trabajar en la continuidad de Alex Valera, Andy Polo y Jairo Concha, tres jugadores considerados fundamentales dentro del proyecto deportivo.

Los tres futbolistas mantienen contrato vigente hasta finales del 2026, por lo que desde Ate buscan evitar que ingresen a su último año de vínculo sin una extensión acordada. La intención del club es asegurar su permanencia por varias temporadas más y blindarlos ante posibles ofertas del extranjero.

La prioridad pasa por Alex Valera, goleador del equipo y una de las principales figuras del campeonato. El delantero continúa siendo una pieza indispensable en el ataque crema y la directiva considera que su renovación debe resolverse cuanto antes para evitar cualquier incertidumbre de cara al próximo mercado de pases.

Otro de los nombres que la ‘U’ pretende asegurar es Andy Polo, uno de los futbolistas más regulares de las últimas temporadas. Su rendimiento lo mantiene como un jugador atractivo para otros mercados, motivo por el cual Universitario quiere extender su vínculo.

La situación de Jairo Concha también forma parte de la planificación institucional. El mediocampista ha ganado protagonismo desde su llegada al club y es considerado un elemento importante dentro del plantel, por lo que también figura en la lista de renovaciones que impulsará la administración crema.

En Universitario consideran que asegurar la continuidad de estos tres futbolistas permitirá mantener la base del equipo que viene compitiendo por el título nacional y afrontando torneos internacionales. La idea es evitar negociaciones contrarreloj cuando se acerque el vencimiento de sus contratos.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Tras la victoria por 2-1 ante Cusco FC en la segunda jornada del Torneo Clausura, Universitario ya se enfoca en su próximo reto. El equipo dirigido por Héctor Cúper visitará a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el domingo 2 de agosto, desde las 6:30 p.m.

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