El experimentado defensor peruano, Carlos Zambrano, inició la temporada 2026 como uno de los referentes de Alianza Lima de cara a una exigente competencia que incluía la primera fase de la Copa Libertadores. Para este fin, los blanquiazules programaron una serie de amistosos internacionales en Uruguay para llegar con el mejor nivel posible a sus encuentros oficiales.

Sin embargo, los planes cambiaron rotundamente, pues ‘El León’, fue parte, junto a otros compañeros, de una grave denuncia por violencia sexual en el hotel de concentración de los íntimos, por lo que la dirigencia del club optó por rescindir su contrato casi de inmediato.

Tras algunas semanas, y un rotundo silencio, fue presentado como refuerzo de Sport Boys. Ahora, mucho más calmado y con nuevos objetivos, decidió hablar en el programa ‘Desvelados’ de América Televisión para comentar sobre el presente de Alianza Lima, campeón del Apertura, y su relación con el entrenador blanquiazul Pago Guede.

“Feliz por Alianza Lima, soy hincha aliancista. Pase lo que pase, con las cosas positivas y negativas que me han pasado, sigo siendo aliancista. Hablo con todo el grupo, hablo con el profe Pablo (Guede), soy uno de los más felices también de que le hayan salido las cosas bien“, dijo el exseleccionado nacional.

“Yo hablaba con el ‘profe’ casi todas las semanas. Hablábamos del partido que tocaba, del que no tocaba, de que iba a ser duro en provincia, lo importante era mantener el cero atrás, y siempre se ha mantenido el cero atrás y con un gol ganábamos. El club ha ido mejorando cada vez más”, añadió Zambrano.

En esa línea y ante la sorpresa por su buena relación y comunicación con el estratega albiceleste, se le consultó directamente si aún conversa con Guede, pese a estar en otro club del mismo campeonato.

“¿Sigo hablando con el profe Guede? Sí, hablo. A nivel futbolístico, en el fútbol peruano creo que me llevo bien con la gran mayoría de todos los equipos. No tengo envidia de nada, le deseo el bien con todos y eso es lo que me deja tranquilo. Cuando acabe el fútbol, no quiero que me recuerden como un gran jugador, sino como una gran persona que pasó por el fútbol", reveló.

Tras una larga carrera en el extranjero, Zambrano llegó al club de La Victoria en 2023. (Foto: Alianza Lima)

En otra parte de la entrevista, comentó sobre qué espera de la resolución de su caso, en una denuncia penal que afrontó desde antes de su salida formal de Alianza Lima, y que aún se encuentra en investigación.

“Cuando salga el veredicto final, que Dios quiera que sea a favor mío porque estoy muy tranquilo con mi conciencia. Así como se habló de 15 a 20 días de ese tema muy delicado para las personas que estaban involucradas, cuando sea lo contrario van a hablar una hora y se acabó el show, porque ya no vende”, dijo.

“Entiendo que mi nombre era muy fuerte a nivel de selección y a nivel de Perú. Llegará el momento en que se toquen los temas con las personas adecuadas y nada más. Si me tienen que seguir matando, yo pondré el pecho por mis compañeros y por el club, no tengo ningún problema”, cerró Zambrano.

Como se recuerda, al igual que Miguel Trauco, otro de los involucrados en la denuncia por violencia sexual, se sumó a las filas de Sport Boys y jugarán en el Callao por lo que resta de la temporada.

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