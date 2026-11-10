La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 abrió un expediente contra Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo, director deportivo y gerente deportivo de Alianza Lima, respectivamente, por los incidentes registrados durante el partido frente a Cienciano. Esto ocurrió luego de los gestos realizados por Horacio Melgarejo tras ser expulsado en el encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

La información fue dada a conocer en Linkeados, donde se señaló que ambos integrantes de la institución victoriana fueron incluidos en el proceso disciplinario a raíz de lo sucedido con Horacio Melgarejo. El entrenador del conjunto cusqueño protagonizó una serie de gestos provocadores hacia la hinchada blanquiazul luego de ser expulsado, situación que generó la reacción de los directivos de Alianza Lima.

Como se recuerda, el técnico argentino recibió la tarjeta roja en los minutos finales del compromiso y, mientras se retiraba del terreno de juego, realizó gestos con las manos en alusión a Universitario de Deportes, clásico rival de los íntimos. Su comportamiento provocó el malestar de los presentes en Matute y también de los integrantes de la delegación local, que reaccionaron ante lo ocurrido.

En medio de ese escenario, Franco Navarro Monteiro y su hijo, Franco Navarro Mandayo, dejaron sus ubicaciones en la tribuna de Occidente para dirigirse hacia la zona por donde se retiraba el entrenador de Cienciano. Ambos intentaron increpar al estratega, pero fueron contenidos por integrantes de la delegación blanquiazul y personal de seguridad para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Incluso, las imágenes registradas durante el encuentro permitieron observar parte de lo sucedido en el estadio Alejandro Villanueva. En una de ellas se aprecia a Franco Navarro Mandayo lanzando un balón en dirección al entrenador argentino mientras este se dirigía hacia los camerinos. Los hechos terminaron generando un nuevo episodio de tensión entre ambas delegaciones, más allá del resultado deportivo.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la Comisión Disciplinaria evaluará lo ocurrido para determinar si corresponde aplicar algún tipo de castigo contra los dos directivos. Entre las posibles consecuencias se contemplan sanciones económicas o suspensiones que les impedirían formar parte de la delegación de Alianza Lima durante determinadas jornadas. Por ahora, no se ha comunicado oficialmente cuál será la medida que se tomará.

Asimismo, se espera que la resolución sobre este caso pueda conocerse el jueves 12 de noviembre, aunque todavía resta el pronunciamiento oficial del organismo disciplinario.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

El partido entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se disputará el sábado 21 de noviembre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva. El encuentro comenzará dos horas más tarde en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, y seis horas más tarde en España.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. FC Cajamarca, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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