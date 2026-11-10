La Liga de Fútbol Profesional Peruana confirmó los horarios para los dos partidos que definirán al ganador del Torneo Clausura 2026. El domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m., Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’ y Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo.
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