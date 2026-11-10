Universitario, Sport Huancayo y Sporting Cristal definirán al ganador del Torneo Clausura 2026. (Foto: ITEA Sports)
Universitario, Sport Huancayo y Sporting Cristal definirán al ganador del Torneo Clausura 2026. (Foto: ITEA Sports)

La Liga de Fútbol Profesional Peruana confirmó los horarios para los dos partidos que definirán al ganador del Torneo Clausura 2026. El domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m., Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’ y Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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