Si bien la Liga 1 entró en un breve receso por la fecha FIFA de noviembre y el amistoso de la Selección Peruana frente a Bolivia, este martes tuvimos un anuncio importante de cara a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026, la misma que definirá muchas cosas en el campeonato. Sucede que la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) confirmó la reprogramación del compromiso entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca.

Este encuentro, a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, en un principio estaba pactado para el domingo 22 de noviembre, el mismo día en que Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo y Sporting Cristal recibirá a Cienciano. Sin embargo, como los íntimos quedaron fuera de la pelea por el Torneo Clausura, el panorama cambió.

En ese sentido, la. LFPP reprogramó el encuentro para un día antes, por lo que Alianza Lima hará de local contra FC Cajamarca el sábado 21 de noviembre desde las 3:30 p.m. De esta manera, los dirigidos por Pablo Guede culminarán de manera anticipada su participación en el segundo certamen de la temporada y tendrán más tiempo para preparar la final por el título nacional.

Alianza Lima quedó fuera de la pelea por el Torneo Clausura y solo esperará a su rival en la final. (Foto: Alianza Lima)

Como se recuerda, los de La Victoria ganaron el Torneo Apertura y quedaron primeros en la tabla de posiciones acumulada. Si bien no consiguieron el Clausura y esto provocó que no pudieran salir campeones de manera automática, aseguraron su lugar en la final de los play-offs.

Con Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario en la lucha por el Torneo Clausura, uno de ellos disputará la final frente a Alianza Lima. La ‘U’ tiene la posibilidad de hacerlo de forma directa si gana el Clausura, aunque también está clasificado de ante mano a una hipotética semifinal. El ‘Rojo Matador’ y los rimenses, entre tanto, solo podrían llegar a una definición por el título recorriendo el camino de las ‘semis’, una llave que tendrá partidos de ida y vuelta.

Veremos qué escenario se nos presenta de cara a la próxima definición del campeonato. Si Sport Huancayo llega a la final, sería un hecho inédito. En cambio, Universitario y Sporting Cristal tienen recuerdos más recientes enfrentando a Alianza Lima por el título: los cremas dieron la vuelta en Matute en el 2023, mientras que los bajopontinos se llevaron el título del 2018 con un histórico global de 7-1.

Alianza Lima ganó el Torneo Apertura 2026. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

El partido entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se disputará el sábado 21 de noviembre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva. El encuentro comenzará dos horas más tarde en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, y seis horas más tarde en España.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. FC Cajamarca, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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