La Selección Peruana tendrá un rival con algunas modificaciones para el amistoso de este viernes en Matute. Bolivia confirmó la incorporación de dos futbolistas a su convocatoria para los encuentros ante la ‘Bicolor’ y Ecuador, luego de que tres jugadores quedaran descartados por problemas físicos. Óscar Villegas tuvo que mover sus planes a pocos días del compromiso en Lima.

Los nuevos convocados son Joaquín Barro, defensor de Guabirá, y Guilmar Centella, delantero de Blooming. Ambos fueron llamados de emergencia para sumarse a la concentración de la selección boliviana y cubrir los espacios que dejaron los futbolistas que no podrán participar en esta fecha FIFA de noviembre.

Las bajas corresponden a Jesús Maraude y Richet Gómez, ambos de Always Ready, además de Jhon Velásquez, futbolista de Bolívar. Los tres quedaron fuera de los amistosos por lesión. En el caso de Maraude, su club informó que presenta molestias musculares y un esguince de tobillo, mientras que Velásquez sufrió una dolencia en la rodilla.

Óscar Villegas tuvo que afrontar contratiempos en su convocatoria para la fecha FIFA de noviembre. (Foto: Getty Images)

La convocatoria de Centella apunta a cubrir la ausencia de Maraude, mientras que Barro se suma para ocupar el lugar que dejó Gómez en la defensa. Por ahora, no se ha anunciado un tercer reemplazo directo por Velásquez, por lo que la lista de la Verde quedó conformada por 24 futbolistas, uno menos que los 25 inicialmente considerados por Villegas.

Las ausencias representan un contratiempo para Bolivia, que pierde alternativas que venían destacando en el fútbol local. El cuerpo técnico tendrá que reorganizar sus opciones para los dos compromisos de esta ventana internacional, comenzando por la visita a Lima, donde buscará medir su evolución ante la selección peruana.

El plantel boliviano comenzó sus trabajos en Santa Cruz y tiene previsto completar sus entrenamientos antes de viajar a la capital peruana el miércoles. Después del encuentro contra la ‘Bicolor’, continuará su recorrido por la fecha FIFA con una visita a Ecuador, programada para el martes 17 de noviembre en Guayaquil.

Guilmar Centella es uno de los nuevos convocados por Bolivia para el amistoso frente a Perú. (Foto: Blooming)

Los convocados de Bolivia para enfrentar a Perú:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers) y Rodrigo Banegas (The Strongest).

Carlos Lampe (Bolívar), Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers) y Rodrigo Banegas (The Strongest). Defensores: Fabricio Quaglio (The Strongest), Diego Arroyo (Hapoel Petah Tikva), Fernando Mena (Bolívar), Efraín Morales (CF Montréal), Yomar Rocha (Akron Tolyatti), Marco Velasco (Oriente Petrolero), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti) y Joaquín Barro (Guabirá).

Fabricio Quaglio (The Strongest), Diego Arroyo (Hapoel Petah Tikva), Fernando Mena (Bolívar), Efraín Morales (CF Montréal), Yomar Rocha (Akron Tolyatti), Marco Velasco (Oriente Petrolero), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti) y Joaquín Barro (Guabirá). Mediocampistas: Héctor Cuéllar (CSKA 1948), Óscar López (Getafe B), Jorge Lovera (Oriente Petrolero), Robson Matheus (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Anderson Ayhuana (Bolívar), Ramiro Vaca (Khor Fakkan), Miguel Terceros (Santos FC) y Leonardo Viviani (Aurora).

Héctor Cuéllar (CSKA 1948), Óscar López (Getafe B), Jorge Lovera (Oriente Petrolero), Robson Matheus (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Anderson Ayhuana (Bolívar), Ramiro Vaca (Khor Fakkan), Miguel Terceros (Santos FC) y Leonardo Viviani (Aurora). Delanteros: Nabil Nacif (Oriente Petrolero), José Flores (Oriente Petrolero), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca) y Guilmar Centella (Blooming).

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Este compromiso marcará el regreso de la ‘Bicolor’ a jugar en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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