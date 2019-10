Alianza Lima y los cinco partidos pendientes antes de terminar el Torneo Clausura 

El viernes pasado, Alianza Lima empató 2-2 ante Carlos A. Mannucci con goles de Aldair Fuentes y Federico Rodríguez, para los 'íntimos'; y de Osnar Noronha y Joao Villamarín, para la 'tricolor'.

El último resultado obtenido le permitió al equipo de La Victoria mantenerse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones del Clausura; sin embargo, aún se encuentra a un punto del primer lugar.

Para la tranquilidad de todos los hinchas 'blanquiazules', todavía quedan cinco fechas antes de que termine el Torneo y, por lo tanto, faltan disputar 15 puntos. A continuación te dejamos el fixture pendiente del equipo que dirige Pablo Bengoechea:

Melgar vs. Alianza Lima - domingo 27 de octubre

Alianza Lima vs. Alianza Universidad - sábado 2 de noviembre

Binacional vs. Alianza Lima - domingo 10 de noviembre

Alianza Lima vs. Sport Huancayo - viernes 15 de noviembre

Unión Comercio vs. Alianza Lima - domingo 24 de noviembre

Bengoechea sabe que tiene la programación más difícil ya que viajarán a Arequipa y Juliaca, dos plazas complicadas por la altura y la última fecha la jugaran en Moyobamba; sin embargo, el DT ya trabaja en la estrategia que usará para lograr su objetivo.

