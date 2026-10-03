Alianza Lima afronta un nuevo capítulo fuera de las canchas luego de que la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana abriera un expediente por hechos registrados alrededor del clásico frente a Universitario de Deportes. El encuentro, disputado el pasado sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, terminó con victoria crema por 2-1. Ahora, el cuadro blanquiazul deberá presentar sus descargos ante la organización.

De acuerdo con el informe del delegado del partido, uno de los puntos observados está relacionado con incidentes registrados durante la llegada de la delegación de Universitario al recinto. Según el documento, algunos aficionados lanzaron objetos hacia la zona de acceso del bus visitante, situación que provocó la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, se indicó que estos hechos fueron registrados por personal de medios de la Liga 1 para ser incorporados al expediente.

Pero ese no fue el único hecho que apareció en el reporte. El informe también detalla lo ocurrido después del clásico, cuando los jugadores y miembros del comando técnico de la ‘U’ se dirigían hacia los camerinos. Desde la tribuna oriente, algunas personas habrían lanzado monedas, botellas de plástico y hasta un cargador portátil en dirección a la delegación visitante. El documento precisa que ninguno de estos objetos llegó a causar lesiones.

Este punto es parte central de la investigación porque la Comisión Disciplinaria busca determinar las responsabilidades correspondientes por los incidentes ocurridos dentro del estadio. La información disponible señala que los hechos quedaron consignados en el informe oficial del encuentro y que existe material audiovisual que será considerado durante el proceso. Por ahora, se trata de una investigación y no de una sanción ya determinada contra Alianza Lima.

Alianza Lima dará sus descargos luego de que se le abriera este expediente disciplinario. (Foto: Alianza Lima)

El segundo motivo del expediente ocurrió antes del inicio del partido y tiene un componente extradeportivo. Según el informe, Rafael López Aliaga, entonces candidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana, y Susana Saldaña, entonces candidata a la Municipalidad Distrital de La Victoria, ingresaron al terreno de juego durante una actividad que, de acuerdo con el documento, aparentaba tener carácter político.

En ese momento, el Oficial de Seguridad de Alianza Lima señaló que la actividad contaba con autorización de la Liga 1. Sin embargo, al revisar posteriormente el formato de activaciones de marketing y comerciales correspondiente a la temporada 2026, no se encontró registrada una autorización para dicha actividad. Esa diferencia entre lo informado inicialmente y lo que figuraba en la documentación terminó siendo incluida entre los puntos que ahora analiza la Comisión Disciplinaria.

Con ambos hechos consignados, la Comisión Disciplinaria decidió abrir el expediente contra el club blanquiazul y le otorgó un plazo de tres días para presentar sus descargos. En ese documento, Alianza Lima podrá exponer su versión de lo ocurrido y responder a cada uno de los puntos señalados en el informe del delegado. Recién después de revisar esa información, el organismo deberá tomar una decisión sobre el caso.

Por ahora, entonces, no existe una sanción definitiva para Alianza Lima. La apertura del expediente inicia un proceso disciplinario que todavía debe seguir su curso. El club quedó en posición de responder ante la Comisión por los incidentes relacionados con la seguridad de la delegación de Universitario y por la actividad realizada en el campo de juego durante la previa del clásico, mientras se espera conocer cuál será la resolución final.

Alianza Lima podría ser sancionado por lo ocurrido en el clásico frente a Universitario. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 ante Palestino, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente a Melgar, en un amistoso de preparación previo al reinicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este sábado 3 octubre y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva a puertas cerradas.

En cuanto a la transmisión, esta vez este encuentro no será transmitido por ninguna casa televisora ni a través de una plataforma de streaming. Eso sí, podrás enterarte de todo lo que ocurra en las plataformas digitales de Depor.

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