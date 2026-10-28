En medio de la lucha por el Torneo Clausura, en Universitario de Deportes continúan trabajando en la conformación de su plantel para la próxima temporada y con el correr de la semanas se avecinan novedades respecto a fichajes, renovaciones y posibles salidas. En ese sentido, en las últimas horas se pudo conocer el contacto que tuvo el área deportiva con un futbolista que viene destacando en la presente campaña y termina contrato con su club en diciembre.

Se trata de Francisco Arancibia, extremo chileno que milita en Deportivo Garcilaso y está teniendo una destacada actuación en la Liga 1 2026, registrando hasta el momento seis goles y seis asistencias jugando como extremo por derecha. Un detalle importante es que su contrato con el conjunto cusqueño finaliza dentro de poco y está abierto a negociar con otra institución.

Según la información difundida por el periodista Enrique Vega, la ‘U’ ya tuvo un primer acercamiento con Francisco Arancibia para conocer sus pretensiones ante un posible ofrecimiento para contratarlo de cara a la temporada 2027. Por el momento los diálogos quedaron en esto y no hay negociaciones en marcha.

Francisco Arancibia tiene contrato con Deportivo Garcilaso hasta finales del 2026. (Foto: Deportivo Garcilaso)

Eso sí, el delantero interesa en tienda crema y es probable que al término del campeonato tengamos más novedades si es que se da un nuevo contacto, aunque esta vez con un oferta sobre la mesa. Al chileno le gusta la idea de seguir en el fútbol peruano y dar el salto a un grande podría abrirle las puertas a seguir creciendo en su carrera.

Coincidentemente, Arancibia tuvo una gran actuación cuando le tocó enfrentar a los merengues hace algunas semanas, por la jornada 10 del Torneo Clausura. Aquella noche en Cusco, el atacante destacó por la banda derecha y tuvo a mal traer a César Inga, contribuyendo con una asistencia para el gol de Facundo Castelli en el triunfo por 4-0.

Veremos si finalmente se termina dando su llegada a Universitario, considerando que el área deportiva del club quiere planificar con anticipación la conformación de su plantel y, especialmente, los elementos extranjeros. De momento, se sabe que el ecuatoriano Carlos Gruezo es el primer fichaje cerrado y su vínculo será hasta finales del 2028. ¿Francisco Arancibia también se vestirá de crema en el 2027?

Francisco Arancibia gusta en Universitario. (Foto: Deportivo Garcilaso)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-0 a Juan Pablo II College, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 1 de noviembre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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