La Selección Peruana sigue dándonos razones para sentirnos orgullosos gracias a su gran desempeño en el Mundial y Festival Sub-15 2026. Esta vez, el equipo dirigido por Diego Ortiz derrotó por 3-1 a República de Irlanda y avanzó a las semifinales de la ronda que define los puestos del 17 al 32 del certamen que se disputa en Azerbaiyán. Con este resultado, la ‘Bicolor’ aseguró un lugar entre las 20 mejores selecciones del Nivel A.

El camino de la ‘Blanquirroja’ comenzó con un empate por 2-2 frente a Bielorrusia, para luego conseguir cuatro victorias consecutivas en la fase de grupos. Primero goleó por 12-0 a Papúa Nueva Guinea, después venció por 2-0 a Botsuana y cerró su participación con triunfos por 2-1 sobre Malí y 1-0 ante Mongolia. Estos resultados le permitieron terminar como líder del Grupo O con 13 puntos, y clasificar a los dieciseisavos de final del torneo.

Sin embargo, en esa instancia apareció Italia para frenar sus aspiraciones de pelear por el título. La ‘Bicolor’ igualó por 1-1 con el conjunto europeo, gracias a un gol de Jean Franco Trujillo, pero terminó perdiendo por 4-3 en la tanda de penales. Pese a ese resultado, el equipo nacional continuó en competencia y logró recuperarse rápidamente con una victoria por 2-1 sobre Angola, con anotaciones de Sebastián Tejada y Diego Oliva.

La Selección Peruana sigue invicta en el Mundial y Festival Sub-15. (Foto: Bicolor)

Con ese antecedente, Perú salió a enfrentar a una Irlanda que también buscaba seguir avanzando en la clasificación. El encuentro comenzó con mucha intensidad y, aunque los europeos tuvieron una ocasión en los primeros minutos, fue la selección nacional la que golpeó primero. Apenas a los 5 minutos, los dirigidos por Diego Ortiz encontraron el 1-0.

Si bien el conjunto europeo consiguió reaccionar al cierre de la primera parte, la Selección Peruana consiguió aumentar la cuenta en la etapa complementaria para cerrar el partido con un inobjetable 3-1 para pasar a la siguiente ronda.

Con este triunfo, Perú acumula seis victorias y dos empates en ocho partidos, sin conocer derrotas durante el tiempo reglamentario. Además, registra 25 goles a favor y apenas seis en contra, números que reflejan su buena campaña.

Ahora, el siguiente desafío será Rusia, uno de los equipos más goleadores del campeonato. Si el equipo de Diego Ortiz sigue avanzado, medirá fuerzas con el vencedor de la llave entre Bosnia y Albania, para cerrar la definición del puesto 17 del Nivel A en el Mundial y Festival Sub-15.

La Selección Peruana enfrentará a Rusia en su camino por llegar al puesto 17 del Mundial y Festival Sub-15. (Foto: Bicolor)

¿Cuándo volverá a jugar Perú en el Mundial Sub-15?

Luego de vencer a la República de Irlanda, Perú enfrentará a Rusia este jueves 29 de octubre desde las 9:15 a.m. (hora peruana), por la fase de definición de los puestos 17 al 32 de la Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026. La selección dirigida por Diego Ortiz quiere mantener su invicto en el torneo para alcanzar la mejor posición posible.

¿En qué canales ver Perú vs. Rusia por el Mundial Sub-15?

El partido entre Perú vs. Rusia se podrá ver a través de FIFA+ en DAZN, plataforma que transmite gratuitamente los encuentros de la Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026. Los hinchas podrán seguir el compromiso desde la página web o aplicación de DAZN, mediante un registro gratuito. Asimismo, Depor ofrecerá todas las incidencias del encuentro y el resultado de la Selección Peruana.

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