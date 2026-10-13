Alianza Lima recibió una noticia poco alentadora en la recta final del Torneo Clausura. Cuando Paolo Guerrero se perfilaba para volver a sumar minutos con el equipo blanquiazul, una nueva lesión cambió los planes y lo mantendrá alejado de las canchas durante las próximas semanas. En primera instancia, el delantero se perderá el partido ante Atlético Grau por la fecha 12 del torneo.

Según informó Ana Lucía Rodríguez en Hablemos de MAX, el delantero nacional no estará disponible para el partido frente a Atlético Grau. Además, su recuperación sería más complicada de lo esperado, por lo que podría perderse varios encuentros del campeonato.

“Paolo Guerrero no va a estar contra Atlético Grau, es mucho más complicado, se va a perder varias fechas y hay que ver cómo va con el pasar de los días”, señaló la comunicadora al referirse a la situación del atacante blanquiazul.

La ausencia del ‘Depredador’ representa una complicación para Pablo Guede, quien busca contar con todas sus alternativas ofensivas para afrontar la etapa decisiva del torneo. El delantero había vuelto a trabajar con normalidad después de superar una lesión muscular que lo alejó de la competencia durante varias jornadas.

¿Qué lesión tiene Paolo Guerrero?

Alianza Lima informó el pasado 10 de octubre que, tras los estudios médicos correspondientes, Paolo Guerrero presentaba un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo. El club también precisó que el futbolista había iniciado un proceso de rehabilitación bajo la supervisión del área médica.

El delantero podría necesitar entre tres y cuatro semanas para volver a estar apto para competir. Este plazo es referencial y dependerá de cómo evolucione durante su recuperación, por lo que todavía no existe una fecha confirmada para su regreso.

La situación genera preocupación en el cuadro íntimo, pues el equipo afronta partidos importantes en la recta final del Torneo Clausura. La ausencia de Guerrero obligará al comando técnico a evaluar otras alternativas para ocupar la posición de delantero centro.

Por ahora, Alianza Lima seguirá de cerca la evolución del atacante y esperará que responda favorablemente al tratamiento. Mientras tanto, el ‘Depredador’ continuará con su rehabilitación, con la intención de volver a las canchas cuando se encuentre en condiciones físicas adecuadas.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 17 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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