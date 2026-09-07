Alianza Lima vuelve a pronunciarse con firmeza contra el arbitraje del Torneo Clausura 2026. A través de un comunicado oficial, la institución blanquiazul expresó su preocupación y rechazo por los reiterados errores que, según señala, se vienen registrando tanto dentro del campo de juego como en el VAR a lo largo de las diferentes fechas del campeonato.
En desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- Seguridad al lado de Julio César Uribe: la medida de Sporting Cristal tras la agresión que sufrió
- Miguel Rondelli estalló en Melgar: “Haz el curso de técnico y pon los jugadores que tú quieras”
- ¡Con el Alianza Lima vs. Universitario en la mira! La programación de la fecha 9 del Torneo Clausura
- ¡Purga de árbitros FIFA en la Liga 1! Se avecina decisión crucial para la temporada 2027
- Calma en Alianza Lima: ¿cómo está Nicolás Díaz y qué se sabe tras su aparatosa caída ante Juan Pablo II?