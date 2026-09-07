Alianza Lima presenta nuevo reclamo ante la CONAR. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima presenta nuevo reclamo ante la CONAR. (Foto: Alianza Lima)

vuelve a pronunciarse con firmeza contra el arbitraje del . A través de un comunicado oficial, la institución blanquiazul expresó su preocupación y rechazo por los reiterados errores que, según señala, se vienen registrando tanto dentro del campo de juego como en el VAR a lo largo de las diferentes fechas del campeonato.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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