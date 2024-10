“Los delanteros ganan partidos; los defensas, campeonatos”, reza una frase muy popular en el fútbol. Un dicho que también debería incluir a otro actor crucial en la ecuación, el arquero, que puede pasar de héroe a villano (y viceversa) en tan solo una acción. Eso sí, cuando se ponen la capa despierta aplausos y reconocimiento de los hinchas. Justamente, ese ambiente (y ese lema) se vivió en Alianza Lima durante las campañas 2021 y 2022. Las actuaciones de Ángelo Campos fueron cruciales para el bicampeonato. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la situación parece haber cambiado.

Sumado a las heridas de la final del año pasado y a ciertos pasajes del equipo esta temporada, el hincha parece haberse desencantado del ‘Mono’, quien si bien no ha tenido malos partidos en general, le ha faltado esa salvada que pueda devolverle esa importancia que perdió hace dos temporadas. Una situación que tampoco pudo solucionarse con Franco Saravia. El arco parece un problema que la dirigencia íntima busca solucionar en 2025, tal es así que el nombre de Aldair Quintana, portero de Atlético Bucaramanga, ha vuelto a entrar en el radar.

Quintana estuvo en la órbita de Alianza Lima cuando Alejandro Restrepo estaba a cargo, pero se terminó diluyendo para mantener la estructura de temporadas pasadas, como Campos en el arco. Sin embargo, este año no ha tenido su mejor versión, lo que ha hecho que los cuestionamientos crezcan. Esto pese a que sus números son aceptables, en 24 encuentros ha sufrido 12 goles; es decir, recibe una anotación cada dos partidos. Si bien no es una estadística negativa, el hincha blanquiazul no perdona, pues el ‘1′ no ha podido ser el héroe en partidos bisagras.

Sus números este año con Alianza Lima Partidos Goles en contra Partidos imbatido Ángelo Campos 24 12 14 Franco Saravia 11 13 4

En la Copa Libertadores, no pudo salvar a su equipo en diferentes momentos, y a nivel local, la derrota ante Universitario en el Clausura y otros partidos importantes pueden pesar a final del año. “Campos fue el mejor del torneo peruano en el 2021 y 2022. Ha bajado, por diversos motivos, su nivel en los últimos años. Dependerá de su producción en la recta final del campeonato; creo que ha llegado a su techo”, dijo Vicente Cisneros, periodista de GOLPERÚ.

Con Saravia, la situación también es preocupante. Y es que las pocas veces que atajó este año, no dio garantías y tuvo varios errores y expulsiones (2); en 11 partidos esta temporada, recibió 13 goles. “No es el mismo del Clausura del 2022. Su mejor partido fue ante Cristal en el Nacional. Este año no cumplió las expectativas cuando le dieron la oportunidad”, agregó el periodista. Una realidad que hace plantear a la directiva con varios cambios para la próxima temporada.

Hablan desde Colombia

Depor conversó con dos periodistas colombianos que cubren el día a día de Atlético Bucaramanga para conocer más sobre el presente de Aldair Quintana, portero titular de dicho club. El guardameta de 30 años viene de ser clave en la obtención del primer título del elenco auriverde luego de 75 años al brillar en la definición por penales contra Santa Fe. En ese sentido, los colegas cafeteros dieron mayores luces sobre el presente del ‘1′ y sus virtudes.

“Aldair tiene un excelente momento desde que llegó a Atlético Bucaramanga, para la temporada 2024; es un arquero que ofrece muchas garantías. Fue clave en el título de la Liga en el primer semestre, manteniendo su valla invicta durante varios partidos, siendo uno de los menos vencidos del certamen y consagrándose figura en los penaltis contra Santa Fe. Además, en el segundo semestre mantiene un alto desempeño, que confirmó recientemente en los cuartos de final de la Copa, en la que otra vez fue figura en los penaltis, ahora ante Millonarios”, dijo Néstor González, periodista del diario Vanguardia de Bucaramanga.

Los elogios para Quintana no solo fueron por parte de Néstor González; Armando Araque compartió la idea de su compatriota sobre las habilidades del arquero de Bucaramanga. “Ha sabido corregir algunas fallas como el control de la pelota, ahora se le nota mucho más tranquilo y seguro, está teniendo una muy buena temporada. Es muy rápido, no es fácil pese a su altura, hacerle gol por abajo, es muy buen atajador. Cuando se le ha necesitado, ha sido fundamental; ha tenido atajadas importantes, es muy ágil”, declaró el periodista de ‘5 en Deportes’.

En esa misma línea, González destacó la voz de mando de Quintana y sus rápidas reacciones. “Es un portero que se ubica muy bien, que gracias a su experiencia ordena a la defensa y es un gran atajador, con reflejos felinos. En Bucaramanga ha estado en un rendimiento superlativo, que lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores arqueros del momento en Colombia”, sostuvo el colega colombiano.

Eso sí, los dos periodistas concuerdan que el interés de Alianza Lima no es el único que podría tener el arquero de Bucaramanga por su buen nivel este año. “Por ahí también hay un interés de San Lorenzo e Independiente que también lo tienen en la mira; en México también”, comentó Armando Araque. Mientras que Néstor González acotó lo siguiente: “Hay que ver si llega una oferta que pueda seducirlo, porque en varias ocasiones ha comunicado su deseo de seguir en el club y además el próximo año tiene la posibilidad de jugar la Copa Libertadores”.

Números de Aldair Quintana este año Partidos Goles en contra Partidos imbatido Atlético Bucaramanga 41 26 21

Aldair Quintana tiene 30 años y mide 1.95 metros.





