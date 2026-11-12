El mercado de fichajes de la Liga 1 empieza a moverse de cara a la temporada 2027 y uno de los nombres que viene generando expectativa es el de Emilio Saba. El lateral derecho de Sport Boys ha despertado el interés de Alianza Lima, que busca reforzar su plantel para el próximo año. En medio de las versiones sobre su posible llegada a Matute, el futbolista decidió pronunciarse y habló sobre las alternativas que tiene para continuar su carrera.

Actualmente, Saba defiende la camiseta de Sport Boys, club al que llegó después de su paso por Melgar. Sus actuaciones con el conjunto chalaco le permitieron recuperar continuidad y convertirse en una de las opciones que vienen siendo observadas por otros equipos del campeonato. Por ello, su nombre empezó a tomar fuerza en el mercado local, especialmente por el interés que existiría desde La Victoria.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que el defensor también tiene la posibilidad de permanecer en Sport Boys. La institución chalaca ya inició conversaciones para intentar asegurar su continuidad, teniendo en cuenta que el 2027 será un año especial por la celebración de su centenario. El propio jugador reconoció que le entusiasma la idea de seguir vistiendo la camiseta rosada y agradeció la oportunidad que recibió para recuperar protagonismo.

En una entrevista con Mano a Mano, Emilio Saba confirmó que existen conversaciones para definir su futuro. “Estamos conversando. Mi representante se encarga de eso, pero hay una buena relación con el Boys. Ojalá, porque es el centenario de Boys y me ha gustado mucho estar ahí. Aún no se da un acuerdo definitivo. Me gustaría quedarme, pero de eso se encarga mi representante. Lo que sea mejor para mi carrera”, manifestó.

Por otro lado, el lateral también fue consultado directamente por la posibilidad de llegar a Alianza Lima. Al respecto, explicó que su nombre empezó a relacionarse con el cuadro victoriano debido a su vínculo con Franco Navarro, quien lo conoce de anteriores experiencias profesionales. “Soné en Alianza porque está Franco Navarro. Me conoce mucho. Me dirigió en cuatro equipos”, comentó el futbolista, dejando en claro que existe un antecedente entre ambos.

Sin embargo, Saba no quiso apresurarse al momento de hablar sobre una posible incorporación al conjunto blanquiazul y explicó cuáles serán los aspectos que tendrá en cuenta antes de tomar una decisión. “El tema se evalúa por lo económico y los minutos que vas a jugar, porque puedes tener un contratazo, pero todos los futbolistas evaluamos jugar. El jugar es muy valioso para la carrera”, sostuvo.

Finalmente, el defensor reconoció que también debe estar preparado para asumir nuevos desafíos en su carrera y competir por un lugar, independientemente del equipo al que pueda llegar. “También es verdad que uno en algún momento tiene que decir: voy, piso fuerte y compito. Eso pasa en todos los clubes”, agregó.