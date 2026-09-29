Sporting Cristal volvió a Lima con una sonrisa luego de dar un paso importante en las semifinales de la Copa de la Liga. El cuadro celeste derrotó 1-0 a ADT en Tarma y tomó ventaja en una llave que deberá cerrar esta semana en el Estadio Alberto Gallardo. Tras el encuentro, Hernán Barcos habló con los medios en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y destacó la importancia del resultado conseguido fuera de casa.

“Es importante, sabíamos que era difícil pero nos pudimos traer los tres puntos y ahora hay que definirlo el jueves en casa”, señaló el delantero, quien ingresó en el segundo tiempo del compromiso disputado en el Estadio Unión de Tarma. Sporting Cristal encontró el gol a los 14 minutos por intermedio de Gabriel Santana y sostuvo la ventaja durante el resto del partido para quedarse con un triunfo que lo deja en una posición favorable de cara a la revancha.

La victoria, además, llegó en un escenario exigente y ante un rival que conoce bien las condiciones de jugar en altura. El conjunto dirigido por Sporting Cristal supo administrar la diferencia y terminó imponiéndose por la mínima, por lo que ahora tendrá la posibilidad de definir la clasificación a la final en condición de local. La vuelta frente a ADT está programada para el jueves 1 de octubre en el Alberto Gallardo.

Barcos, en ese sentido, pidió mantener la confianza en el trabajo que viene realizando el plantel. “Ahora hay que seguir creyendo en el grupo, se está trabajando de buena forma y se están viendo los resultados”, comentó el atacante, dejando claro que dentro del vestuario existe la sensación de que el equipo ha encontrado una mejor dinámica en este tramo decisivo de la temporada.

Hernán Barcos tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2026. (Foto: Sporting Cristal)

El experimentado delantero también hizo referencia a los cambios que ha mostrado el equipo durante las últimas semanas. “Un poco ha cambiado la forma de trabajar porque los jugadores son los mismos, se ha mejorado en todos los aspectos”, explicó. Sus palabras coinciden con una racha positiva de los celestes en el Torneo Clausura, donde después de caer ante Alianza Atlético y empatar con Sport Boys lograron encadenar triunfos frente a Los Chankas, CD Moquegua y Atlético Grau.

Precisamente, el triunfo por 3-1 sobre Atlético Grau fue el último partido de Sporting Cristal en el Clausura antes de este receso. Con ese resultado, los rimenses llegaron a los 19 puntos en diez fechas y se ubican en el tercer lugar de la tabla, por detrás de Deportivo Garcilaso, que suma 22, y Universitario, que tiene 20. La pelea en la parte alta se mantiene bastante ajustada y cada jornada será determinante en la carrera por quedarse con el segundo torneo del año.

El buen momento también se refleja en los últimos resultados ligueros. Sporting Cristal goleó 5-0 a Los Chankas, luego superó 2-1 a CD Moquegua como visitante y finalmente derrotó 3-1 a Atlético Grau en el Alberto Gallardo. Es decir, llegó al parón por la fecha FIFA con tres victorias consecutivas en el Clausura, una secuencia que le permitió volver a meterse de lleno en la parte alta de la clasificación.

Por ello, cuando Hernán Barcos fue consultado sobre las posibilidades de Sporting Cristal de luchar por el título del Clausura, no dudó en mostrar ambición: “Vamos a pelear todo lo que nos toque. Hay esperanza y vamos a pelear hasta el final”. El atacante entiende que todavía queda campeonato por disputar y que el equipo deberá sostener esta evolución cuando vuelva la competencia oficial después del receso internacional.

Mientras tanto, el cuadro celeste tendrá una tarea inmediata antes de enfocarse nuevamente en la Liga 1: sellar su clasificación a la final de la Copa de la Liga frente a ADT. La ventaja obtenida en Tarma representa un impulso importante, pero la serie todavía no está definida. Con el Clausura también apretado en la parte alta, Sporting Cristal afrontará el tramo decisivo de la temporada con dos objetivos abiertos y con Barcos dejando un mensaje claro: dentro del plantel todavía creen que pueden pelear hasta el final.

Hernán Barcos registra tres goles con Sporting Cristal en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 1-0 a ADT, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Dicho encuentro está programado para el jueves 1 de octubre desde las 3:00 p.m. y se disputara en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de Bicolor+, a la cual se puede acceder a través de su versión de paga o mediante un servicio de Bitel 360. Asimismo, este duelo se podrá mirar por la cuenta de YouTube de la FPF. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

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