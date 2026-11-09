Universitario de Deportes dejó escapar una gran oportunidad de llegar a la última jornada del Torneo Clausura con opciones más claras de pelear por el título. El empate por 2-2 frente al CD Moquegua, en el Estadio Monumental, complicó el panorama crema y dejó a los principales candidatos separados por pocos puntos. Tras el encuentro, Gianluca Lapadula expresó su frustración por el resultado, aunque dejó en claro que todavía no dan nada por perdido.

“Es una decepción, una lástima, pero hay un partido más y hay que enfocarnos”, manifestó el delantero en zona mixta, quien anotó de penal el segundo tanto del conjunto merengue. El ‘Bambino’ reconoció que el equipo tenía la oportunidad de quedarse con los tres puntos, pero ahora deberá cambiar rápidamente de página y prepararse para el último compromiso.

El atacante también consideró que Universitario tuvo un buen rendimiento, aunque le faltó concretar las ocasiones que generó. “Yo creo que hicimos nuestro mejor partido, faltó algo. Todavía falta un partido y nada más hay que trabajar”, señaló. Además, lamentó que el equipo no pudiera aprovechar las oportunidades que tuvo durante el encuentro.

“Tuvimos varias, lamentablemente no la hicimos y también perdimos un poco el manejo del partido”, agregó Lapadula, en referencia a los momentos en los que la ‘U’ no consiguió sostener el control del juego. Los cremas estuvieron dos veces arriba en el marcador, pero el CD Moquegua encontró la igualdad en ambas ocasiones.

Gianluca Lapadula anotó el 2-1 parcial de Universitario. (Foto: GEC)

Consultado por su estado físico, el delantero aseguró que se encuentra bien pese a la exigente seguidilla de partidos. “Yo estoy muy bien, hemos jugado tres partidos en una semana, pero estoy muy bien”, respondió. También hizo referencia al encuentro anterior ante Sport Boys y sostuvo que, más allá de los resultados, el plantel debe asumir sus responsabilidades: “Voy a sacar el partido contra Sport Boys y el día de hoy (ayer) hay que tomar nuestras responsabilidades”.

Por otro lado, Lapadula se refirió a la reacción de los hinchas tras el empate y reconoció que comprende su malestar. “Uno puede entender al hincha, nosotros tenemos que enfocarnos en el fútbol y nada más”, expresó. El delantero pidió mantener la atención en el trabajo del equipo, pues todavía queda una jornada y, aunque no dependan de sí mismos para ganar el Torneo Clausura, todo puede suceder.

Con este resultado, Universitario quedó tercero con 32 puntos, por detrás de Sporting Cristal, que también suma 32, y Sport Huancayo, que lidera con 34 unidades. Así, todo se definirá en la última fecha: los cremas visitarán precisamente al cuadro huancaíno, mientras que los celestes recibirán a Cienciano. La ‘U’ necesita ganar y esperar otros resultados para mantener viva su posibilidad de quedarse con el segundo torneo del año y clasificar directo a la final de los play-offs. De momento, los de Fabián Bustos al menos ya aseguraron las semifinales.

Universitario volvió a dejar puntos en el camino tras no poder ganar en casa. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre con el horario pendiente de confirmación y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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