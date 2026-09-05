Fernando Cabada rompió su silencio luego de que la nueva administración de Alianza Lima informara sobre un déficit de caja estimado en S/25 millones. El exadministrador blanquiazul negó que su gestión sea responsable del supuesto desbalance y cuestionó la versión presentada sobre la situación económica del club.

“Es absolutamente mentira. Lo primero que quiero decirte es que no se debería estar hablando de Alianza Lima. Quien pone a Alianza Lima en boca de todos le está haciendo daño a la institución. Hay gente que, para brillar, apaga luces”, señaló Cabada en diálogo con Latina Deportes.

El exadministrador aseguró que dejó documentación sobre la situación del club al momento de su salida. “He hecho un informe de salida donde está toda la información”, manifestó, rechazando que el desbalance de S/25 millones corresponda a lo que encontró la nueva gestión tras asumir el control de la institución.

En esa línea, Cabada cuestionó que la actual administración pueda afirmar que encontró un déficit de esa magnitud y que posteriormente logró solucionarlo en pocas semanas. “Una persona que entra hace cinco semanas y se fue de vacaciones dos semanas no puede decir que encontró un desbalance de 25 millones de soles, pero que él lo solucionó”, sostuvo.

Asimimo, el exdirectivo afirmó que cuenta con elementos para cuestionar la cifra presentada. “No estoy de acuerdo con la mentira de los 25 millones. Tengo cómo desmontarla, porque hasta sé qué fue lo que hicieron para tocar los números”, declaró.

Cabada también recordó que, mediante un comunicado previo, había señalado que entregó Alianza Lima con un flujo de caja positivo en julio de 2026. Reconoció que existía una proyección de déficit hacia el cierre del año por acontecimientos no previstos, pero sostuvo que la institución mantenía una situación financiera estable.

Por otro lado, el exadministrador comparó la situación actual con lo ocurrido en Alianza Lima durante 2023. Según explicó, las diferencias internas y los problemas entre quienes tomaban decisiones generaron una inestabilidad que terminó afectando al club pese a la obtención del Torneo Apertura.

Finalmente, Cabada pidió priorizar la estabilidad institucional y evitar que los conflictos internos vuelvan a repercutir en el aspecto deportivo. “Estamos a tiempo para ver qué es lo que tenemos que hacer”, sostuvo, haciendo un llamado a concentrarse en el funcionamiento de la institución.

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