Alianza Lima perdió sus posibilidades de pelear por el Torneo Clausura tras empatar 1-1 ante Los Chankas en Andahuaylas. Tras el encuentro, Fernando Gaibor valoró el rendimiento del equipo, aunque reconoció que quedó cierta frustración por no haber podido sostener la ventaja y llevarse los tres puntos en una plaza complicada.

“Con muy buenas sensaciones. Siempre intentamos buscar el arco rival. Hicimos un buen partido y, al final, tuvimos esa mala pasada de que nos empaten”, manifestó el futbolista ecuatoriano al término del encuentro en Andahuaylas.

Más allá del resultado, uno de los aspectos que destacó Gaibor fue el invicto que mantiene Alianza Lima jugando en ciudades de altura durante la temporada. El volante consideró que se trata de un registro importante, teniendo en cuenta las dificultades que representa afrontar este tipo de compromisos fuera de casa.

“Hemos hecho un trabajo excepcional durante el año. Se mantiene el invicto, como tú bien dices. No es fácil lograr eso”, agregó el mediocampista, quien también señaló que el plantel debe continuar trabajando para llegar de la mejor manera a su siguiente presentación.

Consultado sobre la posibilidad de disputar una final por el campeonato nacional, Gaibor prefirió mantener la calma y evitar adelantarse a los escenarios que podrían presentarse al término del Clausura. Para el ecuatoriano, todavía hay una jornada por disputar y el equipo debe concentrarse primero en cumplir con ese objetivo.

“Hasta que no termine el torneo no podemos pensar en la final. Esperemos que se jueguen las últimas fechas y después veremos. Ahora, como te digo, pensar en preparar el partido de la última fecha y después veremos”, sostuvo el jugador blanquiazul.

Finalmente, el volante fue consultado sobre cuál de los posibles rivales preferiría enfrentar en una eventual definición por el título: Sporting Cristal, Sport Huancayo o Universitario de Deportes. Su respuesta fue directa y no dejó espacio para interpretaciones sobre alguna preferencia entre los equipos.

“Sí, me da igual”, respondió Fernando Gaibor, dejando en claro que no tiene una elección entre los posibles contrincantes. Por ahora, Alianza Lima deberá enfocarse en su próximo compromiso y esperar el desenlace del Torneo Clausura antes de pensar en una eventual final.

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