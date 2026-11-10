Alianza Lima recibió una noticia que complica sus planes de cara a la definición por el título nacional. La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 resolvió sancionar a Franco Navarro, director deportivo del conjunto blanquiazul, con tres fechas de suspensión por los incidentes protagonizados durante el compromiso frente a Cienciano, disputado en el estadio Alejandro Villanueva. De esta manera, el directivo no podrá acompañar al equipo en los próximos encuentros oficiales del campeonato.
La resolución establece que Navarro Monteiro tendrá prohibido ingresar a los estadios durante los tres siguientes partidos oficiales que dispute Alianza Lima en la Liga 1, independientemente de su condición de local o visitante. Además, deberá pagar una multa de seis Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por infringir el Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol. A ello se suma otra sanción económica de 0.80 UIT por una infracción al Reglamento de la Liga 1.
Con este panorama, el director deportivo no podrá estar presente en el compromiso frente a FC Cajamarca, programado para el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, debido a la cantidad de fechas impuestas, tampoco podrá acompañar a la delegación íntima durante los encuentros correspondientes a la final de la Liga 1 2026, una ausencia importante en un momento clave de la temporada.
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