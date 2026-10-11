Después de un Torneo Apertura bastante tormentoso, la historia hoy ha dado un giro de 180 grados para Sporting Cristal, que pasó por varios cambios hasta encontrar las armas que necesitaba para poder afrontar de mejor manera la Liga 1. Es así que, sumando otra victoria más de manera consecutiva frente a UTC, los ‘rimenses’ se han convertido en los sorpresivos líderes del Torneo Clausura, lo que no solo es aplaudido por los hinchas sino también por Yoshimar Yotún que reconoció que el equipo ha pasado por dificultades pero que pudieron levantarse.

El triunfo llegó en los pies de Luis Iberico, en un primer tiempo donde los ‘rimenses’ sacaron su mayor exigencia con lo que pudieron ponerse adelante para ir tranquilos al descuento. La altura les pegó mucho más en la segunda mitad, donde fueron arrinconados por UTC que también necesitaba los puntos para intentar alejarse del descenso.

“Venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Hoy iba a ser un partido muy difícil, sabíamos que cuentan con la altura. UTC también es un rival de mucha jerarquía, con gente muy importante, no está pasando un buen año, pero no deja de ser un gran equipo”, aseguró el capitán de Cristal.

Sporting Cristal vs. UTC. (Foto: Sporting Cristal)

A pesar de las complicaciones que sintieron en la segunda parte del partido, el triunfo fue importante para las aspiraciones que tienen de este año. “Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, encontramos el gol y la verdad que estamos felices porque nos mantiene ahí arriba”, comentó.

Sporting Cristal ha logrado algo que le fue ajeno durante los últimas temporadas, poder alcanzar el primer lugar de una tabla de posiciones. Hoy con 22 puntos y mejor diferencia de goles, lo primero que quieren hacer es mantener ese lugar en la parte más alta.

“El trabajo es ir partido a partido y ahora pensar en Comerciantes Unidos, que nos toca ahí en casa. Así que todavía queda, hay que seguir manteniéndose arriba obviamente, es lo que más queremos y esperemos que acá un tiempo podamos conseguir lo que nos trazamos”, exclamó.

Sporting Cristal vs. UTC. (Foto: Liga 1)

Dejó de pensar en el pasado

Acumulando 4 victorias consecutivas, y encima esta última en condición de visitante, hizo que confesara la clave por la que Cristal ha tenido estos cambios. “No miro atrás, no miro atrás porque son cosas que pasan. La única manera es mirar hacia adelante, seguir trabajando, saber en la institución que estamos y creo que hoy se refleja el gran trabajo que hemos hecho”, aseguró.

Por otro lado, no fue ajeno a todo el esfuerzo que hizo el hincha ‘celeste’ que viajó hasta Cajamarca y que los viene respaldando en los últimos partido. “Hay mucho celeste hoy, la verdad. Muchas gracias porque siempre, siempre viene. Hicieron un banderazo hoy y todo el estadio es celeste, así que muy feliz”, agradeció.

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