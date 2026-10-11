Universitario de Deportes rescató un empate 2-2 ante FBC Melgar por el Torneo Clausura de la Liga 1, luego de encontrarse dos goles abajo en el marcador. Tras el compromiso, Horacio Calcaterra analizó el rendimiento del equipo crema, reconoció que no tuvieron una buena presentación y destacó la reacción en el tramo final del encuentro.

“La verdad que no fue un buen partido, pero bueno, así todo pudimos sacar un empate”, manifestó el mediocampista, quien consideró que, por cómo se desarrolló el compromiso, el punto conseguido terminó siendo valioso para el conjunto merengue.

Calcaterra también explicó qué cambió en los últimos minutos para que Universitario pudiera reaccionar. El futbolista resaltó el replanteamiento de Fabián Bustos, quien buscó darle mayor amplitud al equipo con jugadores abiertos por las bandas.

“Nada, creo que Fabián también replanteó bien, abrió gente por los costados y, bueno, los últimos 20, si bien al principio nos superaron un poco, los últimos 20 fue todo nuestro”, señaló el volante, respaldando la decisión del entrenador argentino.

Asimismo, el mediocampista reconoció que al equipo le costó adaptarse al sistema durante la primera mitad, especialmente ante un rival que logró imponer condiciones en varios pasajes. Sin embargo, sostuvo que el cambio permitió mejorar el funcionamiento después del segundo gol de Melgar.

“En el primer tiempo nos costó un poco readaptar, salieron bien jugando, ellos son un buen equipo, pero creo que el segundo tiempo, lo que te digo, después del segundo gol replanteamos bien y creo que pasamos el partido”, agregó.

Otro de los temas abordados por el futbolista fue su regreso a la titularidad, luego de atravesar un periodo con poca continuidad. El volante reconoció que todavía necesita recuperar ritmo de competencia, aunque aseguró que se sintió mejor durante el segundo tiempo ante Melgar.

“No, bien. Obviamente que un poco fuera de ritmo porque es normal después de muchos meses de jugar de titular, pero creo que el segundo tiempo me sentí bastante mejor y, bueno, creo que ahí el equipo también levantó un poco los últimos 20”, explicó.

Finalmente, Calcaterra volvió a remarcar que Universitario debe quedarse con la reacción mostrada en el cierre del encuentro, sin dejar de reconocer los aspectos que necesita corregir. Para el mediocampista, el equipo logró reponerse en un partido complicado, aunque deberá mejorar su rendimiento para evitar situaciones similares en los próximos compromisos.

TE PUEDE INTERESAR