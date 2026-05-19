Guilermo Enrique llegó en 2025 a Alianza Lima como uno de los refuerzos de Néstor Gorosito para afrontar la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores en ese año. Su temperamento y vocación ofensiva lo hicieron titular indiscutible y fue parte de una exitosa campaña internacional, aunque finalmente no renovó su vínculo contractual al final de la temporada.

Precisamente, en un reciente entrevista con Infobae, se refirió a su presente y compartió su deseo del volver a jugar en Perú, pues se sintió bastante cómodo y ahora solo se encuentra a la espera de que se abra el libro de pases y lo que le diga su representante.

“Me encuentro muy bien. Estoy entrenando acá en Aldosivi, el club que me está tocando ahora defender, así que por el momento gracias a Dios bien, entrenando fuerte y viendo a ver qué oportunidades hay a mitad de año”, dijo el futbolista de 26 años.

“Sí, obvio (volver a Perú). Es lo que estoy trabajando con mi representante. Ojalá pueda salir algo a mitad de año en Perú. Mis ganas y las de mi familia es que vuelva a Perú, que fue un lugar muy lindo donde viví, donde jugué y donde me gusta. Por algo estoy insistiendo con mi representante para ver algún club que pueda contratarme. Las esperanzas nunca se pierden, pero hay que ser paciente, porque todavía no se abre el libro de pases”, añadió Enrique.

Guillermo Enrique muy emocionado tras la clasificación de Alianza Lima en La Bombonera.

Por otro lado, también se pronunció sobre el incidente que tuvo con Paolo Guerrero, el mismo que se difundió en diversos medios, pero que se encargó de aclarar varios meses después de lo ocurrido.

“El pleito ni movió el pelo a ninguno, porque son cosas del fútbol que pasan. Lo que a mí me molestó mucho fue lo que se generó, lo que los periodistas salieron a divulgar de muy mala manera. Nosotros como jugadores lo hablamos, nos pedimos disculpas y nos dimos un abrazo. Hasta el día de hoy hablamos como si nada y seguimos jodiendo”, explicó.

Guillermo Enrique debutó como profesional con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata en el 2021. En esta intitución permaneció hasta el 2024, cuando fue fichado por Banfield.

Recién en 2025 tuvo su primera experiencia internacional al ser contratado por Alianza Lima y disputó sus primeros partidos tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana.

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