Alianza Lima se repuso a un inicio de temporada muy malo, con eliminación de la Copa Libertadores en la primera fase, y ganó el Torneo Apertura de la Liga 1, generando un buen clima tanto en la interna como con sus hinchas que sueñan con el título nacional a fin de año.

Los dirigidos por el entrenador argentino Pablo Guede fueron sólidos y justos campeones del primer torneo del año y, pese a no tener la vitrina internacional, algunos de sus futbolistas destacaron y han generado el interés por parte de varios clubes del exterior, por lo que se especula con la salida de, principalmente, dos jugadores: Guillermo Viscarra y Renzo Garcés.

Frente a estos rumores, el periodista José Varela, en el programa de YouTube ‘Modo Fútbol’, se encargó de descartar estas versiones, pues en La Victoria están muy conformes con ambos deportistas e incluso planean reforzar el plantel en ciertas posiciones, pero no en la zaga central ni en el arco.

“Sobre la posibilidad de que pueda irse Renzo Garcés, cero. Hoy no hay nada con él confirmado. Es más, el jugador declaró antes de irse con la bicolor que está enfocado al 100% en Alianza Lima y que no conoce ninguna posibilidad, a través de su empresario, de que haya llegado algo”, dijo el comunicador.

“Ningún jugador extranjero se moverá. Viscarra no se mueve para nada. Anoche me lo confirmaron, Me dijeron: ‘Lo que se viene informando no es real’. Puedo puntualizar que algunos jugadores efectivamente han sido sondeados y han recibido el interés de algunos clubes del extranjero”, añadió en el espacio de Internet.

En esa línea, sí reconoció que el club Platense de Argentina mostró interés en contar con el golero blanquiazul y también seleccionado boliviano. También comentó que si bien Olimpia de Paraguay preguntó por el delantero Federico Girotti, este acercamiento no avanzó y se quedará en el club.

Los blanquiazules ganaron el Torneo Apertura, tras vencer con autoridad a Los Chankas en Matute. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima, bajo la conducción de Pablo Guede, ganó el Torneo Apertura, a falta de una fecha de que termine el campeonato, y lo hizo precisamente venciendo al segundo en la clasificación, Los Chankas.

Renzo Garcés fue el autor de uno de los tres goles blanquiazules en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, consilidando su gran presente que lo ha llevaqdo incluso a la selección peruana que dirige Mano Menezes.

Por su parte, pese a no ser titular, Guillermo Viscarra es un arquero de talla internacional y que seguramente tendrá una nueva oportunidad en el arco íntimo. Como se recuerda, pierde el puesto debido a una lesión y su posterior convocatoria para el repechaje mundialista.

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