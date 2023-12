Desde su llegada a Alianza Lima, en 2021, Hernán Barcos sabía que iba a tener uno de los retos más importantes de su carrera. Con el paso de los años, no solo ganó dos títulos con los de La Victoria, sino que también se ganó un lugar en el corazón de la exigente hinchada blanquiazul, lo que -sumado a su cuota goleadora- le ha permitido extender su vínculo laboral por un año más, en el que coincidirá con Kevin Serna en el ataque, extremo que saldrá muy motivado para seguir ‘haciendo famoso’ al ‘Pirata’.

“Por cada pase gol, le daré una docena de medialunas. También estamos viendo qué me dará él por asistencia”, sostuvo el experimentado delantero del combinado blanquiazul, quien renovó su vínculo con los de La Victoria por un año más, en diálogo con Liga 1 Max.

Con relación a Kevin Serna, el colombiano sabe que el liderazgo de Hernán Barcos en Alianza Lima es clave para que el grupo consiga resultados importantes, por lo que reafirmó su compromiso para alimentarlo la mayor cantidad de veces posibles con la consigna de llegar al éxito colectivo.

“Sabemos la clase de persona que es Hernán, si me toca hacer goles, bienvenido sea, pero yo sé que el goleador es él y quiero darle la mayor cantidad de asistencias posibles. Incluso, ya me dijo que una asistencia para él y recibiré una medialuna en su restaurant (risas). Yo le dije que pida lo que quiera para que me ponga a hacer goles”, acotó, por su parte, el nuevo fichaje íntimo.

Por otro lado, el colombiano dio detalles de la anotación que le permitió quedarse con el galardón del mejor gol de año de la temporada 2023 de la Liga 1 Betsson, el mismo que consiguió defendiendo los colores de ADT de Tarma, escuadra de la que guardará gratos recuerdos.

“Estoy muy feliz y disfrutando este momento. Toda la gloria es para Dios. Realmente, fue un bonito gol el que anoté, ya lo venía buscando fechas atrás y solo me quedaba seguir insistiendo hasta que se dio”, concluyó el futbolista que se quedó con el premio a la mejor anotación de la reciente temporada.

Las movidas en Alianza Lima en el mercado

Con el objetivo de luchar por la Liga 1 Betsson 2024 y dar pelea en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Alianza Lima inició su pretemporada en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín. El plantel de Alejandro Restrepo se va armando y poco a poco iremos conociendo a los futbolistas que serán claves en su idea de juego. Se vienen días de intenso trabajo.

En cuanto a fichajes, los ‘blanquiazules’ han anunciado las contrataciones de Kevin Serna, Renzo Garcés, Catriel Cabellos, Adrián Arregui, Jiovany Ramos, Juan Pablo Freytes y Jhamir D’Arrigo. Asimismo, mientras se siguen barajando opciones en los puestos donde Restrepo necesita reforzarse, se confirmó a través de las redes sociales del club las renovaciones de Pablo Sabbag, Hernán Barcos y Ángelo Campos.





