Tras más de cuatro meses alejado de las canchas, Kevin Quevedo volvió a sumar minutos con Alianza Lima. El delantero reapareció en el triunfo por 2-0 sobre ADT, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, y lo hizo en un contexto particular: había perdido espacio durante varios meses por decisión de Pablo Guede. Su ingreso se produjo a los 61 minutos, cuando reemplazó a Alan Cantero.

La vuelta de Quevedo no pasó desapercibida para los hinchas blanquiazules. Cuando el atacante ingresó al terreno de juego en Matute, recibió los aplausos de la afición, en una muestra de respaldo después del prolongado periodo en el que no había sido considerado por el comando técnico. De esta manera, el futbolista volvió a aparecer oficialmente con la camiseta íntima y, además, hizo su debut en el Torneo Clausura.

Después del encuentro, Quevedo habló para L1 MAX y expresó su felicidad por reencontrarse con sus compañeros dentro de una cancha. “Estoy muy feliz y lo que más quería era volver a estar con mis compañeros en un campo de juego y, gracias a Dios, pudimos tener los tres puntos ante ADT”, manifestó el atacante, quien valoró especialmente la victoria conseguida por el equipo antes del receso por la fecha FIFA.

El futbolista también tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada por la recepción que le brindó al momento de ingresar. “Es una motivación vestir esta camiseta y quiero agradecer a todo el pueblo aliancista por el apoyo que me dieron en todo este tiempo”, señaló Quevedo. Sus declaraciones llegaron después de varios meses en los que su presencia en las convocatorias había quedado prácticamente descartada.

Kevin Quevedo volvió a jugar en Alianza Lima después de cuatro meses. (Foto: GEC)

La situación comenzó a cambiar luego de que el delantero resolviera sus diferencias con el comando técnico. Pablo Guede explicó que, al inicio de este periodo, Quevedo no había alcanzado el nivel físico ni de entrenamiento que el cuerpo técnico consideraba necesario para el plantel. El argentino también confirmó que el jugador reconoció su error, habló con sus compañeros y el comando técnico, pidió disculpas y posteriormente comenzó a trabajar nuevamente con normalidad.

El propio Guede había señalado antes del partido contra ADT que Kevin Quevedo todavía no estaba al 100% de sus condiciones y que necesitaba recuperar terreno durante el trabajo posterior a la fecha FIFA. Su convocatoria para este compromiso también estuvo condicionada por la cantidad de jugadores disponibles, aunque el técnico resaltó que el atacante ya había empezado a entrenar de mejor manera.

Más allá de los minutos que disputó frente a ADT, Quevedo dejó claro que el objetivo colectivo continúa siendo pelear por el campeonato. “Este triunfo lo necesitábamos muchísimo. Aún no estamos muertos y seguimos con el objetivo en la mente, que es campeonar”, afirmó el delantero. Alianza Lima cortó, además, una racha de cuatro partidos sin ganar en el Clausura gracias a los goles de Marco Huamán y Eryc Castillo.

Ahora, el desafío de atacante será recuperar progresivamente protagonismo dentro del equipo de Guede. Su regreso se produjo justo antes del receso por la fecha FIFA y le permitirá utilizar este periodo para continuar trabajando en su condición física y buscar una nueva oportunidad cuando Alianza Lima vuelva a la competencia. Por lo pronto, el extremo volvió a pisar una cancha con el primer equipo y dejó atrás una extensa etapa de ausencia.

Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 ADT, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del receso cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 11 de octubre desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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