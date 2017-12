Alianza Lima: Luis Ramírez tiene ofertas del extranjero ¿se queda o se va?

No es de hablar. No le gusta. Luis Ramírez es así. Prefiere hacerlo en la cancha, con rendimiento y goles. Es ahí donde ha dejado ver su lado más emotivo y que le sirvió para que el técnico de Alianza Lima , Pablo Bengoechea, lo ponga en su lista de prioridades para el próximo año. Y, pese a ello, aún no sabe si se quedará.

‘Cachito’ tuvo un buen 2017, y por eso la administración le hizo una oferta para renovar. Pero no la tendrá fácil, porque el volante de 33 años también es pretendido por Rosario Central de Argentina y Vitória de Brasil, aunque su deseo es jugar la Copa con Alianza Lima.

Tiene la palabra

Consciente de la realidad económica del club, ‘Cachito’ analizará la contraoferta de Alianza Lima. Durante estos días de fiesta por Año Nuevo, reflexionará, y en los primeros días de enero definirá su futuro.

Solo si Ramírez no renueva con Alianza Lima, la administración pensará en otro nombre, aunque también está a la espera de la respuesta de Alejandro Hohberg, quien también es un pedido del ‘Profesor’.

El próximo martes debería estar todo cerrado con relación a los refuerzos del equipo para su participación en la Copa Libertadores y el torneo local.