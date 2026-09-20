La recta final del campeonato no solo continúa regalando episodios de alta intensidad futbolística, sino también curiosidades verdaderamente inolvidables para todos los fanáticos de la Liga 1. Durante la reciente jornada deportiva disputada en la incontrastable ciudad de Huancayo, se vivió un momento insólito que dejó absolutamente atónitos a todos los asistentes. Un acontecimiento sumamente atípico paralizó las acciones en la recta final del vibrante compromiso entre el cuadro local y la escuadra de UTC, robándose todas las miradas tras una sorpresiva y desesperada decisión táctica tomada por el respectivo comando técnico cajamarquino.

Ignacio Barrios abandonó repentinamente sus habituales responsabilidades bajo los tres palos para ingresar como atacante. El experimentado guardameta extranjero protagonizó una escena muy peculiar buscando igualar el marcador durante los dramáticos minutos finales.

El sorprendente e inusual episodio deportivo ocurrió exactamente cuando el cronómetro marcaba los 89 de tiempo reglamentario en el estadio IPD de Huancayo. El conjunto visitante perdía y necesitaba sumar urgentemente hombres en la zona ofensiva, obligando al estratega a buscar respuestas totalmente extremas con solo 6 opciones que tenía en el banco, de los cuáles 2 eran arqueros: Barrios y Campos.

UTC buscaba el triunfo para salir de la zona del inevitable descenso. (Foto: Liga 1)

Fue en ese preciso y dramático instante donde se produjo la insólita modificación que desató el asombro generalizado de las tribunas. Lejos de incluir a un delantero nato para buscar el heroico empate mediante centros al área, el cuerpo técnico decidió mandar al campo de juego al popular ‘Nacho’ como delantero.

Ignacio Barrios ingresó sorpresivamente en sustitución del defensor peruano Gilmar Paredes, pasando a ocupar de manera inmediata una inédita posición netamente ofensiva para sumar volumen de ataque dentro del área huancaína, luciendo la camiseta número 29 de manera casi improvisada.

¿En dónde jugó Ignacio Barrios?

El experimentado guardameta uruguayo Ignacio Barrios forjó los cimientos de su carrera profesional en el siempre competitivo balompié de su país natal. Surgido de las divisiones menores de Defensor Sporting, el arquero buscó sumar valiosos minutos defendiendo los colores de instituciones como Plaza Colonia y Montevideo City Torque, destacando rápidamente por sus enormes y felinos reflejos.

Su verdadero despegue internacional y madurez deportiva llegó tras su exitoso arribo al campeonato peruano. Su gran consolidación definitiva en la exigente Liga 1 se dio vistiendo la gloriosa camiseta del ADT de Tarma, logrando históricas clasificaciones internacionales. Posteriormente, se fue a Cienciano decidió mudar toda su experiencia y liderazgo a las filas del UTC de Cajamarca, donde es figura.

TE PUEDE INTERESAR