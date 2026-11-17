El futuro de Carlos Gruezo genera incertidumbre en Universitario de Deportes. El mediocampista ecuatoriano fue vinculado con el cuadro crema de cara a la próxima temporada e incluso se informó que tenía un acuerdo cerrado para convertirse en nuevo refuerzo. Sin embargo, sus recientes declaraciones volvieron a abrir el panorama sobre dónde continuará su carrera futbolística.

El volante fue consultado directamente sobre lo que sucedió con la posibilidad de llegar al fútbol peruano, teniendo en cuenta que su fichaje por el equipo merengue había sido dado prácticamente por hecho. La respuesta del futbolista sorprendió, pues dejó en claro que todavía tiene otras alternativas sobre la mesa.

“Hay muchas posibilidades, Perú, Brasil, las puertas están abiertas. En un par de semanas tomaré la decisión sobre mi futuro”, manifestó Gruezo al ser consultado por su próximo destino. De esta manera, el ecuatoriano evitó confirmar su llegada a Universitario y dejó abierta la posibilidad de continuar su carrera en otro campeonato.

La situación llama la atención porque, a finales de octubre, se conoció que Universitario había llegado a un acuerdo total con el mediocampista para incorporarlo de cara a la temporada 2027. Incluso, se informó que el vínculo sería inicialmente por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo por una campaña adicional, sujeto al cumplimiento de determinados objetivos deportivos.

Además, el futbolista estuvo presente en el estadio Monumental durante la victoria de Universitario por 3-0 ante Juan Pablo II. Su presencia en uno de los palcos del recinto de Ate alimentó las versiones sobre su incorporación al equipo crema, que buscaba reforzar su mediocampo con un futbolista de experiencia internacional.

No obstante, desde la propia institución también hubo declaraciones que pusieron paños fríos a la situación. Franco Velazco, administrador de Universitario, señaló en su momento que no existía nada definido con el ecuatoriano y explicó que su presencia en el Monumental respondía a una invitación de algunos jugadores con los que había compartido anteriormente.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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