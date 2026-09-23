Alianza Lima recibió una buena noticia pensando en el reinicio del Torneo Clausura. Nicolás Díaz regresará este jueves a Lima luego de pasar los últimos días en Chile junto a su familia y se sumará a los trabajos que realizará el plantel de Pablo Guede en Cieneguilla para llegar de la mejor manera al reinicio del Torneo Clausura, con un amistoso internacional por delante.

El defensor venía atravesando un problema en el oído que le provocaba mareos, pérdida de equilibrio y sensación de vómito. La molestia apareció luego del golpe que sufrió durante el partido ante Juan Pablo II y terminó alejándolo de los últimos compromisos del conjunto blanquiazul.

Su reincorporación se producirá justo cuando el equipo inicie una etapa de preparación especial durante el receso por fecha FIFA. Los íntimos retomarán los entrenamientos este jueves 24 de septiembre y permanecerán concentrados en Cieneguilla hasta el 4 de octubre, con trabajos físicos y futbolísticos.

La presencia de Díaz será importante para Guede, quien busca recuperar jugadores durante estos días y llegar con un plantel más completo al tramo final del campeonato. El chileno se había consolidado como una alternativa en la defensa blanquiazul antes de quedar fuera por sus molestias.

Alianza Lima llega a este receso después de vencer 2-0 a ADT en Matute, resultado que le permitió alcanzar los 16 puntos en el Torneo Clausura. Ahora tendrá varios días para preparar la parte final del campeonato y tratar de recortar la distancia con Deportivo Garcilaso.

Además, el equipo de Pablo Guede tendrá un amistoso internacional durante este periodo. Alianza Lima enfrentará a Palestino el miércoles 30 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva, encuentro que servirá para que el técnico evalúe a sus futbolistas antes del reinicio de la competencia oficial.

La vuelta de Nicolás Díaz le da una alternativa más a Guede en defensa. Por ahora, el objetivo será que el chileno complete su recuperación y pueda recuperar progresivamente el ritmo de competencia antes del próximo partido ante Cusco FC, programado para el 11 de octubre.

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