Universitario de Deportes dejó escapar puntos en el Estadio Monumental tras empatar 2-2 ante FBC Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Luego del encuentro, Jonathan Mejía, asistente técnico del conjunto crema, reconoció que hubo errores que deberán corregir para evitar que se repitan en los próximos compromisos.

El integrante del comando técnico encabezado por Fabián Bustos señaló que el equipo ya contemplaba la posibilidad de afrontar un partido complicado y remarcó que el análisis del encuentro será importante para realizar modificaciones en los trabajos de la semana.

“Ya estábamos preparados para que esta fuera una de las posibilidades; en el fútbol no todo es lineal. El análisis nos llevará a realizar ajustes en los entrenamientos planificados de la semana para que no nos vuelva a ocurrir. Sabemos en qué fallamos y los méritos que tuvimos. Puertas adentro somos autocríticos y conscientes de los aspectos a corregir”, manifestó en conferencia de prensa.

Mejía también dejó en claro cuál será una de las principales prioridades de Universitario para los siguientes partidos: recuperar la seguridad defensiva que caracterizó al equipo durante la primera etapa de Bustos. Para ello, el cuerpo técnico buscará corregir las desatenciones y encontrar nuevas alternativas en ataque.

“Más que preocuparnos, nos ocupa volver a tener esa solidez defensiva y recuperar variantes en ofensiva”, agregó el asistente técnico, quien evitó profundizar en otros aspectos del rendimiento colectivo y señaló que las correcciones se trabajarán internamente.

Tras el empate, también hubo consultas sobre las acciones polémicas del encuentro. Al respecto, Mejía sostuvo que los goles del compromiso fueron válidos y descartó que el equipo crema vaya a justificar el resultado por las decisiones arbitrales.

“Considero que los goles fueron totalmente lícitos; no quisiera entrar en polémicas ni nos vamos a excusar jamás en el arbitraje ante cualquier resultado. Hay VAR, cuarto árbitro y buena comunicación”, indicó.

En particular, el asistente técnico se refirió a la jugada de Edison Flores previa al gol de Alex Valera, en la que algunos reclamaron una posible falta. Mejía defendió la acción del futbolista crema y explicó que, desde su perspectiva, el jugador continuó la trayectoria de la jugada sin advertir la presencia de un rival.

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