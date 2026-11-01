Universitario de Deportes consiguió un triunfo importante en Trujillo. El equipo crema remontó el marcador y venció por 3-1 a Atlético Grau, resultado que le permitió alcanzar los 30 puntos y colocarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Tras el encuentro, Edison Flores conversó con Fútbol en América y analizó las claves de la victoria. El volante reconoció que el primer tiempo fue complicado, aunque consideró que Universitario había generado las mejores ocasiones de gol.

“El primer tiempo fue un partido muy complicado. Creo que tuvimos mejores opciones que ellos. Hay que estar más finos y trabajar en algunos errores que cometimos. En el segundo tiempo fue diferente, pudimos concretar las opciones y llevarnos un gran triunfo gracias al esfuerzo de los compañeros”, manifestó.

Por otro lado, Flores también se refirió al respaldo que recibió Diego Romero de sus compañeros durante el entretiempo, luego del error que terminó en el gol de Atlético Grau. El mediocampista destacó la importancia de mantener la confianza en una posición tan exigente como la de arquero.

“Todos cometemos errores. Él está en una posición muy difícil, pero tiene que ser fuerte, trabajar al máximo y no dejarse estar para poder tener mucha confianza, porque eso es parte de la posición en la que está”, sostuvo.

Asimismo, fue consultado sobre la competencia por un lugar en el equipo titular y las alternativas que tiene el comando técnico. Flores señaló que viene recuperando ritmo futbolístico y que la decisión final siempre estará en manos del entrenador.

“Estoy agarrando ritmo para poder seguir jugando. Es decisión del técnico y nosotros trabajamos al máximo para tener minutos y, sobre todo, tratar de conseguir siempre un buen resultado”, explicó.

Finalmente, el popular ‘Orejas’ destacó los golazos de Andy Polo y Lisandro Alzugaray, quienes también fueron protagonistas de la remontada crema. Sin embargo, dejó claro que el plantel ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso.

“Golazo el de Andy, golazo el de Licha. El arpa que se le dio el gol y vamos sumando. Ahora nos toca pensar en el siguiente partido. Diría que es triplemente importante. El siguiente partido es una gran final para nosotros”, concluyó.

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