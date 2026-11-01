Universitario de Deportes consiguió un triunfo importante en Trujillo. El equipo crema remontó el marcador y venció por 3-1 a Atlético Grau, resultado que le permitió alcanzar los 30 puntos y colocarse en lo más alto de la tabla de posiciones.
Tras el encuentro, Edison Flores conversó con Fútbol en América y analizó las claves de la victoria. El volante reconoció que el primer tiempo fue complicado, aunque consideró que Universitario había generado las mejores ocasiones de gol.
“El primer tiempo fue un partido muy complicado. Creo que tuvimos mejores opciones que ellos. Hay que estar más finos y trabajar en algunos errores que cometimos. En el segundo tiempo fue diferente, pudimos concretar las opciones y llevarnos un gran triunfo gracias al esfuerzo de los compañeros”, manifestó.
Por otro lado, Flores también se refirió al respaldo que recibió Diego Romero de sus compañeros durante el entretiempo, luego del error que terminó en el gol de Atlético Grau. El mediocampista destacó la importancia de mantener la confianza en una posición tan exigente como la de arquero.
“Todos cometemos errores. Él está en una posición muy difícil, pero tiene que ser fuerte, trabajar al máximo y no dejarse estar para poder tener mucha confianza, porque eso es parte de la posición en la que está”, sostuvo.
Asimismo, fue consultado sobre la competencia por un lugar en el equipo titular y las alternativas que tiene el comando técnico. Flores señaló que viene recuperando ritmo futbolístico y que la decisión final siempre estará en manos del entrenador.
“Estoy agarrando ritmo para poder seguir jugando. Es decisión del técnico y nosotros trabajamos al máximo para tener minutos y, sobre todo, tratar de conseguir siempre un buen resultado”, explicó.
Finalmente, el popular ‘Orejas’ destacó los golazos de Andy Polo y Lisandro Alzugaray, quienes también fueron protagonistas de la remontada crema. Sin embargo, dejó claro que el plantel ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso.
“Golazo el de Andy, golazo el de Licha. El arpa que se le dio el gol y vamos sumando. Ahora nos toca pensar en el siguiente partido. Diría que es triplemente importante. El siguiente partido es una gran final para nosotros”, concluyó.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Renato Tapia volverá a la Selección Peruana? Desde la FPF aclaran el panorama pensando en Bolivia
- ¡La ‘U’ no perdona! Alzugaray sacó un golazo de tiro libre y puso el 3-1 ante Atlético Grau
- ¡Lo gritó todo Universitario! Andy Polo se mandó un golazo y puso el 1-1 ante Atlético Grau
- ¡Error de Romero y gol de Grau! Adrián Fernández adelantó a los piuranos ante Universitario en Trujillo
- ¡La recta final está que quema! La programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026
- Jean Deza debutó con Domingo Dianderas en los 16vos de final de la Copa Perú
- ¡El Potro está imparable! Gol de Ricardo Morán para marcar un doblete en tres minutos y Domingo Dianderas gana 2-0 a Torino