Tras varias semanas de incertidumbre por la salida de Héctor Cúper y su posterior oficialización, Universitario anunció a Fabián Bustos como su nuevo entrenador hasta 2027. El técnico argentino vuelve a asumir el mando del cuadro crema luego de salir campeón en la temporada 2024 y permanecer hasta abril de 2025, cuando fue contratado por Olimpia de Paraguay. Posteriormente, tuvo un breve paso por Millonarios de Colombia antes de regresar al fútbol peruano.

El técnico argentino asumirá la dirección técnica tras su paso por Millonarios de Colombia, donde dirigió 32 partidos, con 16 victorias, 9 empates y 7 derrotas entre la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana. En el torneo internacional, quedó eliminado en la fase de grupos, donde compartió grupo con Sao Paulo y O’Higgins.

Fabián Bustos llegó a Universitario en 2024. (Foto: Universitario)

Recordemos que el técnico argentino asumió en 2024 tras la salida de Jorge Fossati, quien tomó la dirección técnica de la Selección Peruana. El estratega llegó a la capital en el año del centenario, donde se consagró campeón nacional y logró que Universitario se convierta en bicampeón del fútbol peruano.

Fabián Bustos fue campeón con Universitario en 2024. (Foto: FPF)

En 2025, el panorama era el mismo: Bustos se quedaría al frente de Universitario, donde competiría en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, el estratega fue sancionado por la CD-FPF con cuatro fechas de suspensión, de las cuales solo cumplió una. Posteriormente, aceptó la oferta de Olimpia de Paraguay y dejó la dirección técnica del cuadro crema.

Fabián Bustos fue sancionado tras el clásico ante Alianza Lima. (Foto: FPF)

Ahora, tras la salida de Héctor Cúper y con Universitario enfocado en conseguir el Torneo Clausura, el técnico argentino tomará nuevamente las riendas del cuadro merengue con el objetivo de conquistar el segundo torneo del año. Sin embargo, Bustos no podrá dirigir todavía debido a la sanción que recibió en 2025.

El día de hoy, Fabián Bustos llegó a Lima durante las primeras horas de la mañana y este jueves será presentado en conferencia de prensa para comenzar su segunda etapa al mando de Universitario de Deportes. El cuadro crema se ubica actualmente en la segunda posición del Torneo Clausura con 20 unidades, a dos puntos del líder Deportivo Garcilaso.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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