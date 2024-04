Luego de la Copa de Asia, la misma que disputó defendiendo los colores de Siria, Pablo Sabbag no pudo reincorporarse a los trabajos rutinarios de Alianza Lima, tras la lesión sufrida en el tobillo que ocasionó que tenga que ser intervenido quirúrgicamente e iniciar una etapa de recuperación de entre cuatro a cinco meses (periodo del que ya transcurrió un mes y medio). En ese sentido, el delantero encontró en la música a un escape para el complicado momento que vive, ocasionando el malestar de cierto sector de la hinchada íntima, la misma que exige que solo se enfoque en su recuperación para volver al campo de juego.

En esa línea, fue el propio delantero el encargado de responder tajantemente a las críticas recibidas por parte de algunos fanáticos blanquiazules, quienes cuestionan la predisposición del jugador -nacido en Colombia- para ponerse a punto lo más rápido posible y señalan las publicaciones que realiza como una falta de interés por cumplir el contrato con los de La Victoria.

“No soy mucho de hacer este tipo de cosas, pero estoy aburrido que en el ámbito del fútbol, solo te puedes mostrar a ti mismo -como verdaderamente eres- si estás ganando, haciendo goles y las cosas están andando bien. En los momentos difíciles, tienes que quedarte encerrado, no puedes tener vida y (básicamente) no puedes hacer otra cosa que no sea entrenar”, inició el mensaje del delantero sirio.

Pablo Sabbag es consciente de que continúa trabajando arduamente para volver a tener competencia oficial con Alianza Lima, pero también hizo énfasis en que es libre de practicar los pasatiempos que él considere oportunos para que pueda despejar la mente en los momentos complicados que le han tocado vivir en las últimas semanas.

“Tristemente, hay personas limitadas que no son capaces de entender que también somos personas normales y que en los ratos libres podemos hacer cosas que nos gustan y que para nada afectan nuestra profesión. Al contrario, encontramos algo en lo cual distraer y relajar la mente, que es muy importante, sobre todo a la hora de una lesión. Nunca he puesto ni pondría algo por encima de mi trabajo y, en este caso, estoy disfrutando de algo que me gusta (la música) en mi espacio libre”, detalló el deportista.

Por otro lado, Pablo Sabbag también aprovechó para extender sus agradecimientos a aquellos hinchas de Alianza Lima que lo continúan apoyando, a pesar de que no haya podido sumar gol con el equipo en este 2024, y que le inyectan esa fortaleza que necesita para seguir haciéndole frente a una larga etapa de rehabilitación.

“Les hago saber que lo seguiré haciendo siempre y cuando no perjudique o afecte mi profesión. Así que al que no le gusta las cosas que subo, simplemente me puede dejar de seguir y no hay problema. Solo quiero gente con buenas vibras y que aporte cosas positivas. A los que me apoyan (que son la mayoría) les agradezco mucho y les aseguro que estoy dando lo mejor de mí para poder regresar de la mejor manera”, concluyó el delantero blanquiazul.

El mensaje de Pablo Sabbag en redes sociales. (Captura)

¿Cuáles son los próximos partidos de Alianza Lima?

Alianza Lima enfrentará a Cerro Porteño por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el miércoles 10 de abril desde las 5:00 p.m., se disputará en el Estadio General Pablo Rojas y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.

Posteriormente, los ‘blanquiazules’ tendrán que enfocarse nuevamente en el campeonato local ya que recibirán a Atlético Grau por la fecha 11 del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está pactado para el domingo 14 de abril desde las 7:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el territorio nacional por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO