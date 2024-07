A modo de preparación para cuando se reanude la Liga 1, Alianza Lima organizó la Copa Ciudad de Los Reyes y esperó darle una alegría a su hinchada. Sin embargo, tras perder por 3-2 ante Bolívar en una de las llaves, este domingo 30 de junio le tocó definir el tercer lugar del certamen con Sporting Cristal. Así pues, más allá de que el 1-1 final que no determinó nada –ni siquiera hubo tanda de penales–, jugadores como Pablo Sabbag pudieron sumar minutos importantes y eso terminó siendo beneficioso para que Alejandro Restrepo tenga a sus jugadores con ritmo de cara al inicio del Torneo Clausura 2024.

Recordemos que el delantero ni siquiera ha podido debutar con Alianza Lima en la presente temporada, a raíz del recrudecimiento de su lesión en el tobillo a comienzos de año, mientras disputaba la Copa Asiática de Naciones con Siria. Después de una intervención quirúrgica y varios meses de recuperación, hoy está a disposición de Restrepo y espera serle útil a los blanquiazules en el segundo semestre del curso.

Sabbag también había ingresado en la derrota ante Bolívar, por lo que esta vez le tocó entrar a los 60′ por Jeriel de Santis. Si bien no contó con chances claras para inquietar a la portería de Sporting Cristal, se le notó muy movedizo y siempre intentó conectar con sus compañeros en ofensiva. Tomando en cuenta que Alejandro Restrepo juega con dos delanteros en su 3-5-2, el ‘Jeque’ tendrá que luchar para ganarse un lugar en la oncena titular de Alianza Lima.

En una entrevista pospartido con Zapping Sports, Pablo se mostró contento por volver a jugar en el Estadio Alejandro Villanueva y sentir el calor de la hinchada victoriana. Asimismo, reveló sentirse físicamente bien. “Muy feliz de poder volver a Matute, estar con mis compañeros. Fueron seis meses muy largos, extrañaba mucho. Estoy bien, agarrando el ritmo de a pocos. Con paciencia, podría haber algunos residuos de vez en cuando, pero hay que aguantarlo”, manifestó.

Sobre la Copa Ciudad de los Reyes y lo que significó para Alianza Lima enfrentar a rivales muy complicados, Pablo Sabbag le dio una valoración importante ya que necesitarán llegar en buenas condiciones al arranque del Clausura 2024. “El torneo estuvo muy bueno, buenos rivales. Nos sirve mucho para prepararnos para el torneo. Tenemos 17 finales y queremos ganarlas todas. Terminamos este fin de semana con un amistoso más y quedamos listos”, agregó.

Finalmente, el atacante colombiano de ascendencia siria no quiso aventurarse a hablar sobre su posible titularidad en el Clausura y solo apuntó a competir sanamente con el resto de sus compañeros. En esa línea, aclaró que esperará a acatar la decisión que tome Alejandro Restrepo, con la convicción de darlo todo cuando le toque aportar al equipo. “Tengo que esperar ahora mismo donde me toque, cuando el ‘profe’ me considere y aprovechar los minutos al máximo”, aseveró.

¿Qué se les viene a Alianza Lima y Sporting Cristal?

Luego de este 1-1 por la Copa Ciudad de los Reyes, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Sport Boys en otro duelo de preparación. Este compromiso está programado para el sábado 6 de julio –con horario aún por confirmar–, se disputará en el Estadio Miguel Grau y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por GOLPERU, canal disponible en la parrilla de Movistar TV, además de su versión de streaming en Movistar TV App.

Sporting Cristal, por su parte, también tendrá acción la próxima semana, cuando le toque enfrentar a Cienciano por la Copa Zapping. Este encuentro está pactado para el sábado 6 de julio desde las 5:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y contará con la transmisión de Zapping Sports, canal exclusivo de la plataforma digital Zapping TV. La última vez que ambos clubes se enfrentarán fue el pasado 9 de febrero, con un 2-2 en el marcador final.

Después de estos partidos, la Liga 1 retomará su programación habitual y marcará su reinicio con el arranque del Torneo Clausura 2024. En ese sentido, los dirigidos por Guillermo Farré debutarán el viernes 12 de julio visitando a ADT en el Estadio Unión Tarma, desde las 3:15 p.m. En lo que respecta a los ‘Íntimos’, visitarán a la Universidad César Vallejo el sábado 13 desde las 3:30 p.m., con la duda de que todavía no se sabe dónde se jugará, pues el Estadio Mansiche quedó inhabilitado por perder el certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones).





