En los últimos días, el nombre de Pedro Gallese volvió a sonar con fuerza en el entorno de Alianza Lima como una de las grandes opciones para reforzar el plantel en el Torneo Clausura. Sin embargo, el guardameta decidió ponerle fin a las especulaciones y fue claro al referirse a su futuro.

El arquero nacional aseguró que su única preocupación en este momento es Deportivo Cali, club con el que comenzó la temporada de gran manera y donde espera cumplir los objetivos trazados.

“Estoy concentrado en Deportivo Cali, en ayudar al grupo y al equipo a salir campeón este año”, afirmó Gallese, descartando que los rumores sobre un posible regreso al fútbol peruano afecten su presente.

El portero explicó que, gracias a la experiencia acumulada durante su carrera, ha aprendido a manejar este tipo de situaciones sin perder el enfoque en el terreno de juego.

“Uno lo maneja con tranquilidad. Yo creo que ya tengo años jugando al fútbol y sé manejar este tipo de emociones”, señaló.

Gallese también destacó el buen momento que atraviesa Deportivo Cali tras el inicio del campeonato y resaltó la importancia de mantener la solidez defensiva.

“Contento porque hemos tenido un buen arranque. No hemos recibido goles, que es importante para la defensa y para el equipo. Fuimos pacientes y justos ganadores del partido”, comentó.

Asimismo, dejó en claro que la meta del conjunto colombiano es pelear por el título, aunque prefirió mantener la calma respecto al desarrollo del campeonato.

“El objetivo es claro, como todos: salir campeón, pero vamos a ir pasito a pasito”, sostuvo.

Finalmente, el guardameta confesó que atraviesa un momento de tranquilidad tanto en lo profesional como en lo personal, ya que su familia se encuentra adaptada a la ciudad.

“Estoy contento. Mi familia está contenta, que es lo más importante”, concluyó.

Pese a que Alianza Lima continúa atento a la situación del arquero peruano para reforzar su plantel, las declaraciones de Gallese dejan claro que, por ahora, su prioridad sigue siendo Deportivo Cali y la lucha por el título en el fútbol colombiano.

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